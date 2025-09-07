В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под обстрел попали Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны повреждено здание Кабинета Министров Украины, передаёт DNEWS.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем официальном Telegram-канале.

По словам Свириденко, в результате обстрела загорелись крыша и верхние этажи здания. На месте оперативно работают спасатели. Пожар локализован. Информация о пострадавших на данный момент не обнародована.

«Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства — крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу», — отметила премьер-министр.

Фото: t.me/svyrydenkoy