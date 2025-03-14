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Политика
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СБУ разоблачила сотрудника ФСБ, работавшего в ее рядах: как проводилась масштабная спецоперация

СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ.

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой разоблачила и задержала агента ФСБ, длительное время работавшего в структуре СБУ, пишет MigNews со ссылкой на источник SBUkr.

Как сообщил глава СБУ Василий Малюк, задержанный занимал должность руководителя Штаба Антитеррористического центра при СБУ. Лично возглавив операцию, Малыш заявил, что следователи задокументировали 14 эпизодов преступной деятельности агента.

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Задержание сотрудника ФСБ. Источник: СБУ.

Как удалось разоблачить шпиона

Задержание вражеского агента стало возможным благодаря сложным и многоэтапным оперативным мероприятиям. Специалисты СБУ применили следующие методы:

  • проникновение в электронные устройства подозреваемого через специально разработанные программные закладки;
  • установка аудио- и видеоконтроля для фиксации его действий;
  • другие оперативно-технические средства сбора доказательств.

Благодаря этим мерам удалось тщательно задокументировать факты сбора и передачи секретной информации врагу.

Контрразведка использовала шпиона для дезинформации

Интересный факт: украинские спецслужбы долгое время использовали агента в обратном направлении – через него передавали дезинформацию российским спецслужбам. На начальном этапе это происходило в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем – как часть уголовного производства.

В СБУ отмечают, что эта операция нанесла существенный удар по российской разведке. Больше деталей спецоперации будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила главного психиатра ВСУ. Узнайте, что нашли при задержании и насколько разбогател коррупционер во время войны.

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