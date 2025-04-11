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Политика
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Школьник из Индии создал систему обнаружения болезней сердца за 7 секунд: что такое ШИ-диагностика и как она работает

Школяр з Індії створив систему виявлення хвороб серця за 7 секунд: що таке ШІ-діагностика та як вона працює

14-летний школьник из Индии создал ИИ-систему, выявляющую сердечные заболевания за 7 секунд с точностью более 96%.

В мире медицины произошел прорыв, и совершил его… 14-летний школьник. Сиддхарт Надьяла из Индии разработал систему искусственного интеллекта, способную выявлять сердечные заболевания всего за 7 секунд. Его проект уже вызвал резонанс среди ведущих врачей и технологических компаний, а также поддержал бывшего президента США Барака Обамы и Джо Байдена, сообщает MigNews со ссылкой на источник Indianexpress.com.

Что такое ШИ-диагностика сердца

Искусственный интеллект в медицине – это не фантастика, а реальность, которая уже работает в пользу пациентов. В случае с разработкой Сиддхарта речь идет об алгоритме, который анализирует электрокардиограммы (ЭКГ), а также другие медицинские параметры, чтобы быстро и точно определить потенциальные заболевания сердца. Вместо длительного ожидания результатов пациент получает предварительный диагноз практически мгновенно.

Как работает система

Алгоритм, созданный юным изобретателем, базируется на машинном обучении. Он был «натренирован» на большой базе медицинских данных, что позволяет ему распознавать тревожные сигналы от аритмии до потенциальной сердечной недостаточности. По предварительным данным, система показала поразительную точность — более 96%. Ее уже опробовали почти 16 000 пациентов.

Кто создал и для чего

Сиддхарт Надьяла – не просто талантливый ученик. К своим 14 годам он основал две IT-компании, а его разработки уже вызывают интерес в международных кругах. Основная цель его ШИ-диагностики — оказать медицинскую помощь доступной для всех, в том числе для отдаленных районов, где не хватает врачей-кардиологов. Именно благодаря технологиям, считает он, можно спасти миллионы жизней.

Напомним, что недавно мы писали о 5 инновационных продуктах с искусственным интеллектом, над которыми работает Минцифра.

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