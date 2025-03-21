Школьники на военном учете: какие изменения готовит Совет для подростков с 14 лет

Документ готов более чем на 70%.

В Верховной Раде идет разработка законопроекта, предусматривающего возможность ставить подростков на военный учет с 14 лет. Документ готов более чем на 70% и содержит ряд нововведений о сотрудничестве школ и территориальных центров комплектования (ТЦК), пишет MigNews со ссылкой на источник Www.44.ua.

Согласно предварительным положениям, ТЦК смогут сотрудничать с классными руководителями для получения необходимых данных о школьниках. В частности, учителя смогут передавать информацию об учениках, демонстрирующих высокие результаты в физической подготовке, для постановки их на специальный учет.

Распределение по способностям: физподготовка и специальности

Подростки, не соответствующие установленным физическим нормативам, получат возможность проходить подготовку по другим специальностям. Так, для тех, кто имеет низкие показатели физической подготовки, предполагается обучение водителям-механикам.

Девушек планируют привлекать к работе в аналитических центрах, занимающихся обработкой разведданных. Кроме того, им будут предлагаться специальности поваров, медицинских работников и других необходимых специалистов.

Перспективы законопроекта

В настоящее время законопроект находится на стадии доработки. Эксперты отмечают, что его принятие может оказать значительное влияние на систему подготовки молодежи к службе в ВСУ. Однако инициатива уже вызвала немало дискуссий в обществе о целесообразности привлечения подростков к военному учету с такого раннего возраста.

Ожидается, что по завершении разработки законопроект будет представлен на рассмотрение парламента. В то же время, точные сроки его принятия пока не разглашаются.

Напомним, что мужчин 25-60 лет будут автоматически ставить на военный учет.