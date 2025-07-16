Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Это заявление поступило в ожидании того, что Шмыгаль возглавит Министерство обороны страны. Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на публикацию Дениса Шмыгаля.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Шмыгаль поблагодарил украинских защитников и защитниц, а также президента Владимира Зеленского за доверие, выразив благодарность всей команде за работу на благо Украины. «Слава Украине!» – отметил он в своем сообщении.

Смена правительства была ожидаема: 14 июля президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко, первому вице-премьеру, занять должность нового премьер-министра. Если парламент одобрит это назначение, Свириденко заменит Шмыгаля на этом посту. Также предполагается, что Шмыгаль может занять должность главы Министерства обороны, а Рустем Умеров, текущий министр обороны, станет послом Украины в США.

Помимо этого, в ближайшее время ожидается реорганизация, включающая объединение трех министерств: Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky

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