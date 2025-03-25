Штрафи за ПДР у 2025 році: скільки доведеться заплатити та як уникнути подвоєння

У 2025 році штрафи залишаються високими, а за несвоєчасну сплату сума може зрости вдвічі.

Водіям варто бути особливо уважними на дорогах, адже порушення правил дорожнього руху можуть не лише створювати небезпечні ситуації, а й суттєво вдарити по гаманцю. У 2025 році штрафи залишаються високими, а за несвоєчасну сплату сума може зрости вдвічі, пише MigNews з посиланням на джерело ТСН.

Порушення правил дорожнього руху в 2025 році можуть обійтися водіям у значні суми. Ось актуальні штрафи за найпоширеніші порушення:

🔸 Перевищення швидкості:

понад 20 км/год — 340 грн ;

; понад 50 км/год — 1700 грн.

🔸 Інші порушення:

проїзд на червоне світло — 510 грн ;

; перетин подвійної суцільної лінії — 340 грн ;

; зупинка на смузі громадського транспорту — 680 грн ;

; ігнорування ременя безпеки — 510 грн, а повторне порушення протягом року — 850 грн.

Як уникнути подвоєння штрафу?

Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50% (виняток — постанови патрульної поліції). Якщо ж протягом 30 днів платіж не буде здійснено, сума подвоюється. У разі подальшої несплати можливі арешт банківських рахунків та блокування автомобіля.

Де дізнатися про штрафи та як їх оплатити?

Перевірити наявність штрафів можна через:

офіційний сайт або застосунок МВС ;

; телеграм-бот @ShtrafyPDRbot ;

; банківські сервіси.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні з’являється нова заборона щодо автомобілів.