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Политика
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Штрафи за ПДР у 2025 році: скільки доведеться заплатити та як уникнути подвоєння

У 2025 році штрафи залишаються високими, а за несвоєчасну сплату сума може зрости вдвічі.

Водіям варто бути особливо уважними на дорогах, адже порушення правил дорожнього руху можуть не лише створювати небезпечні ситуації, а й суттєво вдарити по гаманцю. У 2025 році штрафи залишаються високими, а за несвоєчасну сплату сума може зрости вдвічі, пише MigNews з посиланням на джерело ТСН.

Порушення правил дорожнього руху в 2025 році можуть обійтися водіям у значні суми. Ось актуальні штрафи за найпоширеніші порушення:

🔸 Перевищення швидкості:

  • понад 20 км/год — 340 грн;
  • понад 50 км/год — 1700 грн.

🔸 Інші порушення:

  • проїзд на червоне світло — 510 грн;
  • перетин подвійної суцільної лінії — 340 грн;
  • зупинка на смузі громадського транспорту — 680 грн;
  • ігнорування ременя безпеки — 510 грн, а повторне порушення протягом року — 850 грн.

Як уникнути подвоєння штрафу?

Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50% (виняток — постанови патрульної поліції). Якщо ж протягом 30 днів платіж не буде здійснено, сума подвоюється. У разі подальшої несплати можливі арешт банківських рахунків та блокування автомобіля.

Де дізнатися про штрафи та як їх оплатити?

Перевірити наявність штрафів можна через:

  • офіційний сайт або застосунок МВС;
  • телеграм-бот @ShtrafyPDRbot;
  • банківські сервіси.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні з’являється нова заборона щодо автомобілів.

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