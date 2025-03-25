Штрафи за ПДР у 2025 році: скільки доведеться заплатити та як уникнути подвоєння

У 2025 році штрафи залишаються високими, а за несвоєчасну сплату сума може зрости вдвічі.
Водіям варто бути особливо уважними на дорогах, адже порушення правил дорожнього руху можуть не лише створювати небезпечні ситуації, а й суттєво вдарити по гаманцю. У 2025 році штрафи залишаються високими, а за несвоєчасну сплату сума може зрости вдвічі, пише MigNews з посиланням на джерело ТСН.
Порушення правил дорожнього руху в 2025 році можуть обійтися водіям у значні суми. Ось актуальні штрафи за найпоширеніші порушення:
🔸 Перевищення швидкості:
- понад 20 км/год — 340 грн;
- понад 50 км/год — 1700 грн.
🔸 Інші порушення:
- проїзд на червоне світло — 510 грн;
- перетин подвійної суцільної лінії — 340 грн;
- зупинка на смузі громадського транспорту — 680 грн;
- ігнорування ременя безпеки — 510 грн, а повторне порушення протягом року — 850 грн.
Як уникнути подвоєння штрафу?
Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50% (виняток — постанови патрульної поліції). Якщо ж протягом 30 днів платіж не буде здійснено, сума подвоюється. У разі подальшої несплати можливі арешт банківських рахунків та блокування автомобіля.
Де дізнатися про штрафи та як їх оплатити?
Перевірити наявність штрафів можна через:
- офіційний сайт або застосунок МВС;
- телеграм-бот @ShtrafyPDRbot;
- банківські сервіси.
Нагадаємо, що з 1 січня в Україні з’являється нова заборона щодо автомобілів.