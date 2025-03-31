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Швеция представила Украине крупнейший пакет помощи с начала войны на сумму 1,6 млрд долларов. Включает вооружение, оборудование и финансовую поддержку для Вооруженных сил Украины.
Швеция представила Украине крупнейший пакет помощи с начала войны на сумму 1,6 млрд долларов. Включает вооружение, оборудование и финансовую поддержку для Вооруженных сил Украины.
Политика
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Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи: что в него входит

Швеция представила Украине крупнейший с начала полномасштабной войны пакет помощи, который стал 19-м по счету. Этот шаг подтверждает продолжение активной поддержки Украины со стороны Стокгольма. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Sveriges Television.

Общий объем нового пакета помощи составляет 16 миллиардов шведских крон (1,6 миллиарда долларов). Основные направления помощи включают:

  • 0,92 миллиарда долларов будут направлены на приобретение вооружения для Украины, включая боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
  • 0,5 миллиарда долларов пойдут в фонды и коалиции, которые занимаются закупкой оборудования для Украины.
  • 50 миллионов долларов будут использованы для снабжения Вооруженных сил Украины таким оборудованием, как пулеметы, мелкокалиберные боеприпасы, учебное оружие и медицинские транспортные средства.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил: «Россия владеет инициативой в войне, и мы должны поддержать Украину, чтобы сломать эту тенденцию».

Швеция продолжает активно поддерживать Украину не только в военной сфере, но и в финансовой и гуманитарной помощи. Страна поставляет вооружение, технику, а также оказывает помощь в разминировании и восстановлении инфраструктуры. Кроме того, Швеция активно участвует в обучении украинских военных.

Недавно правительство Швеции также выделило дополнительные 7,57 миллиона долларов на разминирование и поставки дронов для Украины.

Ранее мы писали о том, что Президент Финляндии предложил Трампу дедлайн для прекращения огня в Украине.


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