Воскресенье, 14 сентября, 2025
22.6 C
Киев
Андрей Сибига и Бенжамен Аддад обсудили действия РФ, безопасность Европы и вступление Украины в ЕС как элемент устойчивого мира.
Политика
Время чтения 1 мин.

Сибига провёл переговоры с Бенжаменом Аддадом о безопасности и евроинтеграции Украины

14 сентября 2025 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром-делегатом Франции по европейским делам Бенжаменом Аддадом. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины.

Главные темы встречи

Стороны обсудили вопросы безопасности, эскалационные действия со стороны Российской Федерации и европейскую интеграцию Украины.

Особое внимание было уделено недавним массированным ударам по территории Украины и инцидентам с нарушением воздушного пространства государств НАТО и Европейского Союза. По информации украинской стороны, подобные действия рассматриваются как попытка повлиять на устойчивость трансатлантического партнёрства и проверить способность НАТО к оперативному реагированию.

Заявления украинской стороны

По словам Андрея Сибиги, необходим ответ на вышеуказанные действия, который должен быть не только политическим, но и затрагивать финансовый и оборонный уровни взаимодействия.

Также министр отметил важность создания эффективной системы защиты воздушного пространства Европы, подчёркивая приоритет безопасности в текущих условиях.

Евроинтеграция и гарантии стабильности

Во время переговоров обсуждалась тема европейской интеграции Украины. Министр Сибига сообщил, что Украина продолжает выполнять все обязательства и устраняет возможные препятствия для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз.

По его словам, евроинтеграция рассматривается как фактор долгосрочной стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте Украина рассчитывает на поддержку партнёров в вопросах дальнейшего сближения с ЕС и открытия соответствующих переговорных кластеров.

Ранее мы писали о том, что в Киев прибыли глава МИД Польши Радослав Сикорский и принц Гарри.

