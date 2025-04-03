Четверг, 3 апреля, 2025
8.2 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Сильпо и Cher'17 выпустили оригинальный шарф с предвидениями в виде чека. ФОТО

Сільпо і Cher'17 випустили оригінальний шарф з передбаченнями у вигляді чека. ФОТО

Дизайн шарфа разработала команда Сильпо, сохранив все узнаваемые элементы чека.

Сеть супермаркетов «Сільпо» представила эксклюзивную линию шарфов, отличающихся уникальным принтом, выполненным в виде легендарного чека с предвидением, пишет MigNews со ссылкой на источник Lifter.com.ua.

Эти стильные аксессуары созданы благодаря сотрудничеству с украинским брендом CHER'17, известным своим неповторимым дизайном и оригинальным подходом к моде. Лимитированную серию шарфов можно считать настоящим произведением искусства, сочетающего в себе элементы украинской культуры и современные модные тенденции, предлагая покупателям не только стильный, но и символический предмет гардероба.

В октябре известный дизайнер Олег Антонов поделился в своем Instagram оригинальной идеей шарфа, исполненного в виде чека с предсказанием. Этот креативный аксессуар, быстро получивший популярность среди поклонников его творчества, стал настоящим хитом среди гостей его сети. Идея сочетать моду с элементами магии и предсказаний сразу нашла отклик у многочисленной аудитории, высоко оценившей нестандартный подход к дизайну.

Пост получил десятки тысяч лайков и сотни комментариев с пометками Сильпо. Пользователи соцсетей поддержали идею, отмечая, что иногда заходят в магазины даже без надобности, чтобы получить очередное предвидение. В комментариях появились предложения по изготовлению аксессуара, среди которых бренд Cher'17, с которым и реализовали концепт.

Сільпо і Cher'17 випустили оригінальний шарф з передбаченнями у вигляді чека. ФОТО

Шарф с предсказаниями. Источник: Mmr.ua.

Дизайн шарфа был создан командой «Сильпо», тщательно сохранившей все знаковые элементы традиционного чека. Уникальный аксессуар включает в себя креативно оформленный список покупок и загадочное предсказание, что придает ему особый шарм. Шарф имеет размер 190×33 см, что делает его достаточно большим и стильным для разных вариантов ношения, придавая образу оригинальности и неповторимости.

Вам наверняка интересно, сколько стоит эта уникальная вещь? Так вот, цена шарфа составляет 1299 гривен.

Напомним, что недавно стало известно о том, что ученые создали устройство для вкуса через экран телевизора.

Горячее за неделю

Спорт

Философия Яремчука: украинец поделился секретом после дубля в супердерби Греции

0
Украинский форвард Роман...
Политика

Трамп объявил о введении пошлин против всех стран мира: когда будут обнародованы детали масштабного тарифного плана

0
Это решение является частью его экономической стратегии. Президент...
Экономика

Тарифная политика Трампа привела к росту цен на золото

0
Цены на золото достигли рекорда из-за тарифной политики Трампа. Опасения по поводу инфляции и экономических последствий стимулировали рост.
Общество

В Украине изменили размер страховых выплат: в ПФУ рассказали, когда ждать начислений

0
В Украине осуществили перерасчет ежемесячных страховых выплат для пострадавших...
Общество

Лунный посевной календарь на апрель 2025

0
Лунный посевной календарь на апрель 2025. Узнайте благоприятные и неблагоприятные дни для посева, ухода за растениями и работы в саду.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Украинка покорила Гран-При по художественной гимнастике и стала абсолютной чемпионкой
Следующая статья
К чему снится укус собаки: толкование сна по самым известным сонникам

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

P. Diddy шантажирует свидетелей и присяжных

0
Рэпера P. Diddy обвиняют в попытках повлиять на...

Швеция предоставит Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи: что в него входит

0
Швеция представила Украине крупнейший пакет помощи с начала войны на сумму 1,6 млрд долларов. Включает вооружение, оборудование и финансовую поддержку для Вооруженных сил Украины.

К чему снится расставание: толкование разных сонников

0
Сны о расставании часто отражают ваши внутренние переживания, и...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.