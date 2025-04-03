Сильпо и Cher'17 выпустили оригинальный шарф с предвидениями в виде чека. ФОТО

Дизайн шарфа разработала команда Сильпо, сохранив все узнаваемые элементы чека.

Сеть супермаркетов «Сільпо» представила эксклюзивную линию шарфов, отличающихся уникальным принтом, выполненным в виде легендарного чека с предвидением, пишет MigNews со ссылкой на источник Lifter.com.ua.

Эти стильные аксессуары созданы благодаря сотрудничеству с украинским брендом CHER'17, известным своим неповторимым дизайном и оригинальным подходом к моде. Лимитированную серию шарфов можно считать настоящим произведением искусства, сочетающего в себе элементы украинской культуры и современные модные тенденции, предлагая покупателям не только стильный, но и символический предмет гардероба.

В октябре известный дизайнер Олег Антонов поделился в своем Instagram оригинальной идеей шарфа, исполненного в виде чека с предсказанием. Этот креативный аксессуар, быстро получивший популярность среди поклонников его творчества, стал настоящим хитом среди гостей его сети. Идея сочетать моду с элементами магии и предсказаний сразу нашла отклик у многочисленной аудитории, высоко оценившей нестандартный подход к дизайну.

Пост получил десятки тысяч лайков и сотни комментариев с пометками Сильпо. Пользователи соцсетей поддержали идею, отмечая, что иногда заходят в магазины даже без надобности, чтобы получить очередное предвидение. В комментариях появились предложения по изготовлению аксессуара, среди которых бренд Cher'17, с которым и реализовали концепт.

Шарф с предсказаниями. Источник: Mmr.ua.

Дизайн шарфа был создан командой «Сильпо», тщательно сохранившей все знаковые элементы традиционного чека. Уникальный аксессуар включает в себя креативно оформленный список покупок и загадочное предсказание, что придает ему особый шарм. Шарф имеет размер 190×33 см, что делает его достаточно большим и стильным для разных вариантов ношения, придавая образу оригинальности и неповторимости.

Вам наверняка интересно, сколько стоит эта уникальная вещь? Так вот, цена шарфа составляет 1299 гривен.

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