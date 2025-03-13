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Политика
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Скандального экс-председателя Одесского ТЦК Борисова снова отправили в СИЗО с залогом 402 млн грн

Суд снова принял решение об аресте одесского эксвоенкома Борисова, назначив ему многомиллионный залог.

Печерский суд Киева 26 декабря принял решение об аресте одесского эксвоенкома Евгения Борисова, установив возможность внесения залога. Обвинение считает, что Борисов может скрываться за пределами Украины, поэтому просило избрать содержание под стражей. Защита, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте с использованием электронного браслета, пишет MigNews со ссылкой на источник Общественное.

Борисова задержали третий раз 25 декабря после внесения залога в размере 39,364 миллиона гривен. Ему выдвинули новые подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за организацию препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и подделку официальных документов. По данным ДБР, Борисов оформлял небоевую травму как боевую, получив за это из бюджета 165 тысяч гривен.

Во время заседания защита утверждала, что Борисов получил ранения, защищая Родину, в результате шести выстрелов, произведенных якобы главой Одесской военной администрации. Однако во время слушания защита изменила свою версию, утверждая, что ранение было нанесено уже умершим работником ОВА.

Суд принял решение заключить Борисова под стражу с правом внесения залога в 402 миллиона гривен. Это решение явилось следствием расследования, которое обнаружило, что во время полномасштабной войны семья Борисова приобрела недвижимость и автомобили на испанском побережье на миллионы долларов.

В мае 2023 года ДБР открыла уголовное производство против Борисова за незаконное обогащение, а после скандала с зарубежной собственностью президент Зеленский поручил немедленно уволить его с должности. В июле глава НАПК сообщил о рекордной сумме незаконного обогащения Борисова — 188 миллионов гривен. 22 июля 2023 г. ему объявили подозрение в незаконном обогащении и уклонении от исполнения служебных обязанностей. Бывший военком пытался избежать следствия, меняя телефоны и автомобили.

В 2024 году два дела против Борисова были направлены в суд, в частности, относительно незаконного обогащения, выездов на отдых в Испанию и Сейшелы вместо выполнения служебных обязанностей, а также подделки документов.

На днях стало известно, почему Николай Тищенко не явился на суд.

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