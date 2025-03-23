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Скільки зеленого чаю потрібно пити, щоб зменшити випадіння волосся

Зелений чай може дійсно допомогти при випадінні волосся.

Фахівці з харчування та трихології виявили простий і доступний напій, який може допомогти при випадінні волосся. Мова йде про зелений чай, який не лише втамовує спрагу, а й насичує волосяні фолікули корисними речовинами, покращує кровообіг у шкірі голови та знижує рівень окисного стресу — одного з головних чинників ослаблення волосяного покриву, пише MigNews з посиланням на джерело Radiotrek.rv.ua.

Чому зелений чай корисний для волосся?

У складі зеленого чаю міститься велика кількість антиоксидантів, особливо катехінів. Ці речовини здатні блокувати дію дигідротестостерону (DHT) — гормону, що, як вважають науковці, спричиняє облисіння як у чоловіків, так і у жінок.

Для чого застосовують зелений чай у догляді за волоссям?

Окрім внутрішнього застосування, зелений чай можна використовувати як натуральний ополіскувач для волосся. Це допомагає зміцнити коріння, зменшити ламкість та надати волоссю блиску. За словами експертів, такий підхід дозволяє не тільки зберегти здоров’я шкіри голови, а й зробити волосся густішим та сильнішим.

Як правильно застосовувати зелений чай для зміцнення волосся?

  1. Пити щодня по 1–2 чашки зеленого чаю без цукру.
  2. Полоскати волосся відваром із завареного чаю 2–3 рази на тиждень.
  3. Поєднувати з правильним харчуванням — збільшити в раціоні кількість білка, заліза та вітамінів групи B.

Кому підійде зелений чай як засіб проти випадіння волосся?

Цей натуральний засіб можна використовувати як жінкам, так і чоловікам, незалежно від віку. Особливо він буде корисним тим, хто відчуває сезонне випадіння або має схильність до зменшення густоти волосся через стрес, погане харчування чи гормональні зміни.

Коли очікувати результатів?

Перші позитивні зміни можна помітити через 3–4 тижні регулярного застосування. Однак для стійкого ефекту необхідно дотримуватись комплексного підходу до здоров’я волосся.

До речі, зелений чай також знищує небезпечний жир та зменшує ризик захворювань.

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