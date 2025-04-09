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Политика
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Сколько будет стоить импорт автомобилей из США после новых 25% пошлин Канады

Скільки коштуватиме імпорт авто зі США після нових 25% мит Канади

Канада ввела новые 25-процентные пошлины на ряд американских транспортных средств.

Канада ввела новые 25-процентные пошлины на ряд американских транспортных средств, что сразу повлияло на стоимость импорта автомобилей из США. Это решение стало ответом на политику предыдущей администрации США, в частности, на решение Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Канады, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/novynylive.

По оценкам экспертов рынка, средняя стоимость легкового автомобиля из США для канадского покупателя может вырасти не менее чем на 5–10 тысяч канадских долларов в зависимости от марки, класса и категории транспортного средства. Больше всего пострадает импорт пикапов, внедорожников и легких грузовиков – именно на них распространяется новый тариф.

Премьер-министр Канады Марк Карни прокомментировал нововведение как «необходимый и симметричный ответ на недружественные действия США». Он подчеркнул, что Канада оставляет за собой право защищать национальные интересы, когда речь идет о справедливой торговле.

Таможенные сборы в 25% начали действовать с момента принятия решения и меняют логистику крупных импортеров авто. По словам представителей канадских дилерских сетей, контракты с американскими поставщиками будут пересмотрены или частично заморожены до выяснения дальнейших условий.

Какие авто подпадают под пошлины?

Среди позиций, подпадающих под новое собрание:

  • пикапы американского производства (Ford F-150, Chevrolet Silverado и т.д.),
  • легкие грузовые автомобили,
  • автозапчасти отдельных категорий.

Кто больше всего пострадает?

  • Канадские автосалоны, специализирующиеся на американских марках;
  • частные импортеры;
  • автосервисы, работающие с деталями из США.

Пока неясно, планируют ли США пересмотреть свою тарифную политику в ответ на действия Канады. Однако правительство в Оттаве уже заявило: пошлины будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет восстановлен баланс в торговых отношениях.

Напомним, что ЕС также готовит 25% пошлины на американские товары в ответ на пошлины Трампа.

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