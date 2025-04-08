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Политика
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Сколько чиновников из Бельгии прибыли сегодня в Киев и что они планируют обсудить

Скільки високопосадовців із Бельгії прибули сьогодні до Києва і що вони планують обговорити

В состав делегации входят три чиновника.

Сегодня, 8 апреля, в Киев прибыли правительственная делегация из Бельгии. В состав делегации входят три чиновника: премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, министр иностранных дел Максим Прево и министр обороны Тео Франкен. Представители бельгийского правительства прибыли в украинскую столицу железнодорожным транспортом, что уже стало привычным форматом для визитов европейских лидеров в Украину во время войны, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/RBC_ua_new.

Цель визита – проведение официальных переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ожидается, стороны обсудят ряд ключевых вопросов, в том числе дальнейшую военную поддержку, поставки необходимого вооружения и участие Бельгии в инициативах безопасности в рамках европейской поддержки.

Кроме военной тематики, делегация планирует затронуть вопросы гуманитарной помощи, энергетической стабильности и восстановления гражданской инфраструктуры. Бельгийская сторона уже ранее выражала готовность приобщиться к восстановлению отдельных регионов Украины, в частности, в сфере медицины, транспорта и образования.

Этот визит имеет также символическое значение: он подтверждает твердую солидарность Бельгии с украинским народом и демонстрирует последовательную политику поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

После завершения переговоров ожидаются совместные заявления для печати, а также возможно обнародование новых договоренностей между странами.

Напомним, что в Италии на днях презентовали бесплатную биографическую книгу о Владимире Зеленском.

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