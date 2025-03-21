Сколько калорий сжигается в горячей ванне и можно ли заменить ею спорт

Обычное лежание в горячей ванне может быть не менее эффективно для сжигания калорий.

Оказывается, обычное лежание в горячей ванне может быть не менее эффективно для сжигания калорий, чем прогулка или даже плавание. Проведение часа в ванне с температурой воды около 40°C помогает организму сжечь около 140–150 калорий. Это примерно равно затратам энергии во время получасовой прогулки, 20-минутному плаванию или 15 минутам бега, пишет MigNews со ссылкой на источник Dailystar.co.uk.

Такие выводы подтверждают результаты исследований, изучавших реакцию организма на пассивный нагрев. При нахождении в горячей воде тело начинает активно регулировать температуру, что и запускает процессы расхода энергии.

Интересно, что даже короткий горячий душ способен оказать существенное влияние на метаболизм. К примеру, 15-минутное принятие горячего душа может привести к потере около 300–320 калорий. А вот холодная вода, напротив, активизирует бурый жир – особый тип жировой ткани, который помогает сохранять тепло, тем самым также способствуя расходу энергии.

Напомним, что недавно в дубайском шоколаде обнаружили токсины.