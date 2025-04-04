Сколько помощи получила Украина от Запада и куда ушли деньги

Европа вышла на первое место по объему помощи.

За период полномасштабного вторжения России, который длится уже третий год, партнеры с Запада предоставили Украине финансовую, военную и гуманитарную поддержку на общую сумму около 267 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют обновленные данные Института мировой экономики в Киле, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/novynylive.

В структуре этой помощи:

130 миллиардов евро (49%) направлено на нужды обороны;

направлено на нужды обороны; 118 миллиардов евро (44%) — на финансовую поддержку;

— на финансовую поддержку; 19 миллиардов евро (7%) – на гуманитарные инициативы.

В общей сложности, Европа вышла на первое место по объему помощи, обойдя США: страны Европейского Союза выделили 132 миллиарда евро, тогда как американская поддержка составила 114 миллиардов евро.

В финансовом аспекте между США и ЕС наблюдаются отличия: около 90% европейской помощи — это кредиты, в то время как США преимущественно предоставляли гранты (около 60% общего объема финансовой поддержки).

Наиболее щедро — по отношению к собственному ВВП — помогали Украине страны Балтии и Скандинавии. Их вклад превысил 2% национального валового продукта.

Вместе с тем, большая часть американских средств, предназначенных для военной поддержки, остается внутри экономики США. На сегодняшний день более 58 миллиардов долларов из выделенных ресурсов направлено в собственный оборонно-промышленный комплекс. Ожидается, что эта сумма вырастет до 80 миллиардов долларов.

Напомним, что недавно Германия передала Украине новый масштабный пакет военной помощи.