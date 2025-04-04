Пятница, 4 апреля, 2025
14.3 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Сколько помощи получила Украина от Запада и куда ушли деньги

Скільки допомоги отримала Україна від Заходу та куди пішли гроші

Европа вышла на первое место по объему помощи.

За период полномасштабного вторжения России, который длится уже третий год, партнеры с Запада предоставили Украине финансовую, военную и гуманитарную поддержку на общую сумму около 267 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют обновленные данные Института мировой экономики в Киле, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/novynylive.

В структуре этой помощи:

  • 130 миллиардов евро (49%) направлено на нужды обороны;
  • 118 миллиардов евро (44%) — на финансовую поддержку;
  • 19 миллиардов евро (7%) – на гуманитарные инициативы.

В общей сложности, Европа вышла на первое место по объему помощи, обойдя США: страны Европейского Союза выделили 132 миллиарда евро, тогда как американская поддержка составила 114 миллиардов евро.

В финансовом аспекте между США и ЕС наблюдаются отличия: около 90% европейской помощи — это кредиты, в то время как США преимущественно предоставляли гранты (около 60% общего объема финансовой поддержки).

Наиболее щедро — по отношению к собственному ВВП — помогали Украине страны Балтии и Скандинавии. Их вклад превысил 2% национального валового продукта.

Вместе с тем, большая часть американских средств, предназначенных для военной поддержки, остается внутри экономики США. На сегодняшний день более 58 миллиардов долларов из выделенных ресурсов направлено в собственный оборонно-промышленный комплекс. Ожидается, что эта сумма вырастет до 80 миллиардов долларов.

Напомним, что недавно Германия передала Украине новый масштабный пакет военной помощи.

Горячее за неделю

Новое на сайте

Предыдущая статья
«Украину не хотят видеть»: Шевченко шокировал причиной поражения в выборах в Исполком УЕФА
Следующая статья
Ограничения на электроснабжение в Киеве и области сегодня 5 апреля: графики отключения

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Десятки захватчиков утонули в Днепре, пытаясь научиться форсировать реку — АТЕШ

0
Агент движения сопротивления «АТЕШ», внедренный в армию Путина, сообщил...

«Шахтеры» с «динамовскими сердцами». Как принципиальные «горняки» становились «бело-синими» и наоборот

0
Многие футболисты успели поиграть и за "Динамо", и...

«Шахеды» впервые с прошлого года не атаковали Украину

0
Россия приостановила атаки дронами "Шахед" на Украину, что стало первой паузой с 2022 года. В ночь на 1 апреля беспилотники не были зафиксированы.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.