Четверг, 10 апреля, 2025
1.5 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Сколько продлятся переговоры США и РФ в Стамбуле и чего ждать от новой встречи

Скільки триватимуть перемовини США та РФ у Стамбулі і чого чекати від нової зустрічі

В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.

В среду, 10 апреля, в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Об их начале сообщили прокремлевские СМИ. Основная тема встречи – обсуждение функционирования дипломатических представительств, которое стало особенно актуальным после многолетних ограничений, взаимных высылок дипломатов и напряжения в двусторонних отношениях, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

Сколько будут продолжаться переговоры

В этот раз консультации, по предварительным оценкам, продлятся меньше, чем предыдущая встреча, которая состоялась 27 февраля также в Стамбуле. Тогда переговоры заняли более шести часов. Точный хронометраж нынешней встречи пока не разглашается, однако аналитики ожидают, что стороны ограничатся несколькими часами обсуждения.

Чего ждать от встречи

Официальные источники отмечают: речь идет исключительно о технических дипломатических вопросах, без каких-либо политических или тем безопасности. В частности, в Государственном департаменте США подтвердили, что вопрос Украины не будет входить в повестку переговоров.

Основная цель сторон – найти компромисс в сфере функционирования дипломатических миссий, облегчение работы посольств и консульств, а также обеспечение соответствия действиям норм международного права.

Почему это важно

Хотя предмет встречи ограничен вопросами дипломатии, сам факт регулярных контактов между представителями Вашингтона и Москвы в условиях глобального противостояния вызывает интерес у международного сообщества. Любые договоренности — даже технического характера — могут служить сигналом сохранения хотя бы минимального уровня диалога между странами.

Встреча в Стамбуле – очередной этап попыток США и РФ удержать дипломатические каналы связи открытыми. Несмотря на ограниченную повестку дня, результаты этих переговоров могут оказать более широкое влияние в долгосрочной перспективе, особенно на фоне обострения международного напряжения.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу на пошлины для всех стран, кроме одной.

Горячее за неделю

Статьи

Когда правильно использовать зубную нить: до или после чистки зубов

0
Когда лучше использовать зубную нить — до или после чистки зубов? Стоматологи рекомендуют: пользуйтесь флоссом до щётки для лучшего эффекта и защиты от кариеса.
Статьи

Какие правила ручной клади у Ryanair в 2025 году: что можно взять с собой на борт

0
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair соблюдает строгие ограничения по...
Статьи

К чему снится бассейн с грязной водой: правдивое толкование сонников

0
Снился бассейн с грязной водой? Узнайте, что это может означать по толкованиям известных сонников и как интерпретировать этот сон.
Общество

Весна на паузе: синоптик рассказала, чем удивит погода на этой неделе и какой будет Пасха

0
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила о двух серьезных волнах...
Общество

Украинцам могут доначислить до 4 000 грн за свет: кого коснется

0
Некоторым украинцам придется заплатить дополнительные средства за свет. Так,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Полезно ли плакать при стрессе: мнения врачей и косметологов
Следующая статья
Трамп объяснил свое решение изменить курс таможенной политики США

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Защити себя в путешествии: эксперт назвал главные риски при выборе отеля

0
С началом туристического сезона снова растет спрос на...

Как правильно употреблять куркуму и почему она настоящий суперфуд

0
Куркума — суперфуд с мощными полезными свойствами. Узнайте, как правильно употреблять куркуму и с чем её сочетать для максимальной пользы.

Когда Чистый четверг в 2025 году: история, традиции и что нужно делать

0
Узнайте, когда Чистый Четверг в 2025 году, что нужно делать в этот день, и какие традиции связаны с этим важным событием в православной традиции.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.