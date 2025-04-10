Сколько продлятся переговоры США и РФ в Стамбуле и чего ждать от новой встречи

В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.

В среду, 10 апреля, в Стамбуле стартовал новый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Об их начале сообщили прокремлевские СМИ. Основная тема встречи – обсуждение функционирования дипломатических представительств, которое стало особенно актуальным после многолетних ограничений, взаимных высылок дипломатов и напряжения в двусторонних отношениях, пишет MigNews со ссылкой на источник Rbc.ua.

Сколько будут продолжаться переговоры

В этот раз консультации, по предварительным оценкам, продлятся меньше, чем предыдущая встреча, которая состоялась 27 февраля также в Стамбуле. Тогда переговоры заняли более шести часов. Точный хронометраж нынешней встречи пока не разглашается, однако аналитики ожидают, что стороны ограничатся несколькими часами обсуждения.

Чего ждать от встречи

Официальные источники отмечают: речь идет исключительно о технических дипломатических вопросах, без каких-либо политических или тем безопасности. В частности, в Государственном департаменте США подтвердили, что вопрос Украины не будет входить в повестку переговоров.

Основная цель сторон – найти компромисс в сфере функционирования дипломатических миссий, облегчение работы посольств и консульств, а также обеспечение соответствия действиям норм международного права.

Почему это важно

Хотя предмет встречи ограничен вопросами дипломатии, сам факт регулярных контактов между представителями Вашингтона и Москвы в условиях глобального противостояния вызывает интерес у международного сообщества. Любые договоренности — даже технического характера — могут служить сигналом сохранения хотя бы минимального уровня диалога между странами.

Встреча в Стамбуле – очередной этап попыток США и РФ удержать дипломатические каналы связи открытыми. Несмотря на ограниченную повестку дня, результаты этих переговоров могут оказать более широкое влияние в долгосрочной перспективе, особенно на фоне обострения международного напряжения.

Напомним, что Трамп объявил 90-дневную паузу на пошлины для всех стран, кроме одной.