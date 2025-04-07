Сколько сладкой газировки можно пить без вреда для психики

Чрезмерное потребление таких напитков связано не только с риском ожирения.
Сладкая газировка — один из самых популярных напитков в мире, особенно среди молодежи. Она хорошо утоляет жажду, имеет яркий вкус и доступна практически всюду. Однако медики и ученые все чаще бьют тревогу: чрезмерное потребление таких напитков связано не только с риском ожирения и диабета, но и с состоянием психического здоровья, пишет MigNews со ссылкой на источник Psypost.org.
Новое масштабное исследование, проведенное с участием более 188 тысяч человек, дало четкое представление о влиянии сладкой газировки на психику. Оказалось, что регулярное употребление более одной порции в день может повысить риск депрессивных состояний.
Что показало исследование
Ученые выяснили:
- Более одного стакана (приблизительно 330 мл) сладкого газированного напитка ежедневно повышает риск депрессии на 14%.
- Если напиток содержит искусственные подсластители , а не натуральный сахар, риск возрастает до 23%.
- Натуральные соки снижают вероятность развития депрессии на 19%, а кофе – на 12% .
Следовательно, даже такая привычная часть рациона, как сладкая газировка, имеет потенциал влиять на настроение и психологическое самочувствие.
Сколько можно пить без риска
Специалисты рекомендуют ограничить потребление сладкой газировки до одной порции в неделю или полностью исключить ее из рациона, если есть склонность к подавленному состоянию, тревожности или проблемам со сном. Особенно это касается детей, подростков и людей, уже имеющих диагностированные психические нарушения.
Для сравнения, безопасная норма сахара в сутки по рекомендации ВОЗ составляет до 25 граммов для взрослого человека . В одной банке газированного напитка содержится от 30 до 40 г сахара — то есть дневная норма превышается сразу.
Чем лучше заменить
Вместо лимонада или других газированных напитков лучше выбирать:
- Свежевыжатые фруктовые или овощные соки
- Несладкий чай (зеленый, травяной)
- Черный кофе без сахара
- Воду с лимоном или мятой
Согласно результатам исследования такая замена не только не вредит психике, но и помогает снизить риск эмоционального выгорания и плохого настроения.
Напомним, что ученые создали жевательную резинку, блокирующую передачу герпеса на 95%.