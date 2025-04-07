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Политика
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Сколько сладкой газировки можно пить без вреда для психики

Скільки солодкої газованої води можна пити без шкоди для психіки

Чрезмерное потребление таких напитков связано не только с риском ожирения.

Сладкая газировка — один из самых популярных напитков в мире, особенно среди молодежи. Она хорошо утоляет жажду, имеет яркий вкус и доступна практически всюду. Однако медики и ученые все чаще бьют тревогу: чрезмерное потребление таких напитков связано не только с риском ожирения и диабета, но и с состоянием психического здоровья, пишет MigNews со ссылкой на источник Psypost.org.

Новое масштабное исследование, проведенное с участием более 188 тысяч человек, дало четкое представление о влиянии сладкой газировки на психику. Оказалось, что регулярное употребление более одной порции в день может повысить риск депрессивных состояний.

Что показало исследование

Ученые выяснили:

  • Более одного стакана (приблизительно 330 мл) сладкого газированного напитка ежедневно повышает риск депрессии на 14%.
  • Если напиток содержит искусственные подсластители , а не натуральный сахар, риск возрастает до 23%.
  • Натуральные соки снижают вероятность развития депрессии на 19%, а кофе – на 12% .

Следовательно, даже такая привычная часть рациона, как сладкая газировка, имеет потенциал влиять на настроение и психологическое самочувствие.

Сколько можно пить без риска

Специалисты рекомендуют ограничить потребление сладкой газировки до одной порции в неделю или полностью исключить ее из рациона, если есть склонность к подавленному состоянию, тревожности или проблемам со сном. Особенно это касается детей, подростков и людей, уже имеющих диагностированные психические нарушения.

Для сравнения, безопасная норма сахара в сутки по рекомендации ВОЗ составляет до 25 граммов для взрослого человека . В одной банке газированного напитка содержится от 30 до 40 г сахара — то есть дневная норма превышается сразу.

Чем лучше заменить

Вместо лимонада или других газированных напитков лучше выбирать:

  • Свежевыжатые фруктовые или овощные соки
  • Несладкий чай (зеленый, травяной)
  • Черный кофе без сахара
  • Воду с лимоном или мятой

Согласно результатам исследования такая замена не только не вредит психике, но и помогает снизить риск эмоционального выгорания и плохого настроения.

Напомним, что ученые создали жевательную резинку, блокирующую передачу герпеса на 95%.

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