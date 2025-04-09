Среда, 9 апреля, 2025
-2.4 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Сколько стоит Илья Забарный и почему он в списке самых дорогих защитников мира

Скільки коштує Ілля Забарний і чому він у списку найдорожчих захисників світу

Футболист вошел в обновленный рейтинг самых дорогих защитников мира.

22-летний украинский футболист Илья Забарный, выступающий за английский клуб «Борнмут» , вошел в обновленный рейтинг самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt , пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

Его трансферная стоимость оценена в 40 миллионов евро , что позволило ему занять 27-е место в мировом списке.

Почему Забарный так дорог

Несмотря на молодой возраст, Забарный уже имеет значительный опыт выступлений на самом высоком уровне. Он проводит третий сезон в составе «Борнмута» в АПЛ – одном из самых сложных и конкурентных чемпионатов в мире. В сезоне 2024/2025 Илья уже сыграл 32 матча во всех турнирах , демонстрируя стабильность, хорошее видение поля и способность противостоять лучшим нападающим Европы.

Его прогресс не остался незамеченным – эксперты и аналитики Transfermarkt оценили его потенциал, уровень игры и роль в команде. Важную роль в такой оценке играет также то, что Забарный является ключевым игроком национальной сборной Украины , где продолжает демонстрировать уверенную игру в обороне.

Как выглядит топ-3 самых дорогих защитников

В рейтинге Transfermarkt первое место занимает Уильям Салиба из лондонского «Арсенала» со стоимостью 80 млн евро . Такая же цена у Алессандро Бастона из миланского «Интера», однако из-за возраста он на втором месте. Тройку замыкает еще один игрок «Арсенала» — Габриэл с трансферной стоимостью 75 млн евро .

Что это значит для украинского футбола

Попадание Ильи Забарного в такой престижный список — важный сигнал для всего украинского футбола. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки игроков в Украине и их способности достойно конкурировать в ведущих европейских лигах. Кроме того, такие достижения повышают интерес к украинским футболистам со стороны крупных клубов и скаутов, что может положительно повлиять на развитие молодых талантов в стране.

Ранее стало известно, что 18-летний футболист Александр Шворак погиб в Германии.

Горячее за неделю

Культура

Элтон Джон поделился переживаниями из-за потери зрения

0
Элтон Джон поделился переживаниями из-за ухудшения зрения. Музыкант...
Культура

Экранизация «Майнкрафт» превзошла ожидания: $301 млн через несколько дней после премьеры

0
Фильм «Майнкрафт» получил поразительные результаты в кассовых сборах...
Общество

Вереск и Полесье: вторая серия напряженного футбольного противостояния

0
2 апреля в 18:00 на ровенском стадионе "Авангард" состоится...
Общество

В Украине были изменены условия выплат по программе «Контракт 18-24»: о чем идет речь

0
В Украине изменили условия выплат по программе Контракт 18-24,...
Экономика

Можно ли класть шапку на стол: народная примета, которую стоит знать

0
Народная примета запрещает класть шапку на стол, поскольку это...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Биткоин дрожит из-за скачка облигаций США
Следующая статья
Украинцы стали чаще покупать электромобили: какие модели самые популярные

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

«Хорошая ПВО»: Ромариньо сказал, почему не боится войны в Украине

0
Новичок футбольного клуба ЮКСА...

Правительство утвердило тариф на газ с 1 мая: сколько будет стоить кубометр

0
В Украине продлили действующее постановление о фиксированной цене на...

Как вкусно потушить капусту: секреты поваров

0
Тушёная капуста может быть яркой и ароматной. Рассказываем, как правильно готовить, какие добавки использовать и чего избегать на кухне.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.