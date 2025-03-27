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Политика
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SkyUp объявила о возобновлении регулярных полетов. Что известно о новом месте базирования

Компания уже продает билеты на восемь направлений.

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении регулярных полетов с апреля 2025 года. Об этом сообщает MigNews со ссылкой на официальный пресс-релиз перевозчика.

В сообщении говорится:

И хотя сейчас больше всего мы скучаем по нашему «Борисполю», начинаем регулярные полеты не с него. Однако мы становимся ближе к дому. И обязательно вернемся в мирное небо первыми.

Компания выбрала Кишинев как новое место базирования и уже приступила к продаже билетов на восемь популярных рейсов. Новые маршруты охватывают несколько ключевых направлений Европы, среди которых Франция (Париж), Португалия (Лиссабон), Испания (Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка), Кипр (Ларнака) и Греция (Салоники, Ираклион).

Отмечается, что SkyUp выбрала Кишинев для своей базы из-за его близости к Украине, что делает это направление логистически удобным и надежным для организации международных рейсов.

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