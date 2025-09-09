Вторник, 9 сентября, 2025
Дмитрий Кулеба выехал в Польшу перед запретом на выезд экс-дипломатов. СМИ сообщают о
Дмитрий Кулеба выехал в Польшу перед запретом на выезд экс-дипломатов. СМИ сообщают о "побеге", сам политик опровергает обвинения.
Политика
Время чтения 1 мин.

СМИ сообщили о «ночном выезде» Кулебы в Польшу на фоне новых ограничений для экс-дипломатов

В материале итальянской газеты Corriere della Sera утверждается, что бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба покинул страну. Он направился в Польшу в ночь перед вступлением в силу правительственного запрета. Это запрет на выезд за границу для бывших дипломатов. Сам Кулеба отрицает, что уехал нелегально. Об этом передаёт DNEWS.

Но Кулеба якобы заявил по телефону из Кракова: «Я никогда не думал, что буду уезжать из своей страны, как вор в ночи». По его словам, инициатива запретить экс-дипломатам покидать Украину направлена на ограничение свободы выражения мнений, которые могут расходиться с официальной позицией власти.

«Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства», — цитирует политика издание.

Экс-министр также отметил, что под новое постановление, по его подсчетам, подпадают около 20 человек. Он добавил, что не страдает паранойей. Но считает, что документ направлен в том числе и против него лично.

После ухода из Министерства иностранных дел Кулеба преподаёт политологию в Париже и США. Также он активно участвует в международных форумах. Он подчеркнул, что невозможность выезда может серьёзно повлиять на его профессиональную деятельность.

«Моя зарплата зависит от зарубежных поездок. Я в целом настроен защищать украинское правительство, но в определённых кругах до сих пор царит советское мышление: если ты свободно уезжаешь за границу, значит, ты потенциальный враг государства», — добавил он.

В пресс-службе Кулебы в комментарии для hromadske заявили, что информация в СМИ не соответствует дейсвительности. 3 сентября Кабмин утвердил постановление, запрещающее выезд из страны для бывших послов с дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного. Однако подчеркнули, что Кулеба покинул Украину до публикации документа.

По официальной информации, он отправился через Польшу на международный форум World Knowledge Forum – 2025 в Сеуле. Там он примет участие в панельной дискуссии о перевооружении Европы. А также выступит с докладом о последствиях войны в Украине. Позже Кулеба планирует снова посетить Польшу для участия в другой конференции. Вернуться в Украину Кулеба должен 20 сентября. В этот день он должен выступить на публичном мероприятии «Кураж» в Киеве.

Ранее мы писали о том, что правительство разрешило выезд мужчинам 18–22 лет в период войны: какие новые правила пересечения границы.

