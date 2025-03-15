Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине: какие результаты

Сейчас идет анализ полученных результатов.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа провел переговоры в Москве, касающиеся войны в Украине. По словам советника Трампа по национальной безопасности Майка Волца, сейчас идет анализ полученных результатов, а окончательное решение по дальнейшим шагам примет сам Трамп, пишет MigNews со ссылкой на источник Weukrainetv.
Волц заявил в эфире Fox News:
Я говорил с коллегой, который сейчас находится там. Он возвращается, чтобы мы могли оценить ситуацию и обсудить ее с президентом Трампом, который определит дальнейшее направление действий .
Детали переговоров пока остаются засекреченными. В то же время Волц отметил, что в Вашингтоне оценивают возможность урегулирования войны между Россией и Украиной с «осторожным оптимизмом» .
Ожидается, что по возвращении спецпредставителя в США ситуацию проанализируют более подробно и предоставят соответствующие рекомендации для Трампа.
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