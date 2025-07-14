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Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Ермак сообщил, что визит длительный, на повестке — безопасность, санкции и сотрудничество.
Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля. Ермак сообщил, что визит длительный, на повестке — безопасность, санкции и сотрудничество.
Политика
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Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Украину: первые детали визита

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев в понедельник, 14 июля. Визит будет длительным.

Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на публикацию главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, в рамках визита обсуждаются вопросы обороны, усиления безопасности, поставок вооружения, санкций, защиты населения и сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами.

«Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход», — отметил Ермак.

Ранее мы писали о том, что США возобновили поставки оружия для Украины.

Фото: SAUL LOEB/AFP

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