Сперма животных в уходе за кожей: есть ли реальная польза?

Косметические процедуры не могут быть более шокирующими.

Казалось бы, мы уже привыкли к тому, что знаменитости признаются в использовании диких ингредиентов в своих косметических и оздоровительных процедурах, но мы все равно удивляемся их выбору почти еженедельно. Последняя одержимость Голливуда? Спермы животных. Некоторые клянутся, что есть реальная польза от этого ингредиента и что сперма животных в уходе за кожей действительно сделает вас молодой. Но так ли это?

MigNews заметил, что в соцсетях некоторые девушки делают себе инъекции или глотают сперму разных видов животных в надежде получить потенциальную пользу. Но не спешите последовать их примеру…

Продукты животного происхождения в косметологии стали все более популярными.

Мы привыкли к тому, что продукты животного происхождения занимают место в наших шкафах в ванной. Вполне вероятно, что вы пользовались ланолином, козьим молоком или пчелиным воском в то или иное время, если у вас была чрезмерно сухая кожа. Но в последние годы в индустрии красоты появляется все больше неожиданных продуктов животного происхождения.

Всем любимый корейский косметический продукт, муцин улитка, наносят на лицо во всем мире, чтобы добиться замечательной стеклянной кожи.

Пчелиный яд добавляют во многие блески для увеличения объема губ. А в последние несколько лет она входит в состав косметических средств для лица, благодаря своим потенциальным способностям к увеличению объема кожи. Говяжий жир наносится как увлажняющее средство на кожу творцов и любителей красоты, чтобы улучшить ее барьер.

Сперма животных в уходе за кожей: польза напитков из змеиной спермы

Певцы часто держат под рукой чай или мед, чтобы успокоить свои голосовые связки. Но однажды Джессика Симпсон рассказала о своем новом любимом зелье для пения. Ее преподаватель по вокалу порекомендовал ей напиток, похожий на сироп, с неожиданным ингредиентом: «Они спрашивают: «Что ты пьешь?». Это какая-нибудь китайская трава. Я говорю: «Не знаю. Мой тренер по вокалу сказал мне пить это». «А они погуглили, и оказалось, что это змеиная сперма. Это как мед», – смеется Симпсон.

«Если вы хотите иметь хороший вокал, вам нужно пить змеиную сперму!» – добавила она.

Маски для лица со спермой лосося

Процедуры для лица со спермой лосося – новейший тренд антивозрастного ухода за кожей, Источник: vecteezy.com

Это произошло после того, как Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон, а в последнее время и полчища блоггеров в Интернете ввели себе под кожу сперму лосося, чтобы выглядеть моложе.

Процедура используется для омоложения кожи, которая начинает стареть, и может применяться на любом участке тела, где вы хотите, чтобы кожа зажила или выглядела более рыхло и гладко.

Идея состоит в том, что, извлекая длинные цепочки аминокислот из ДНК спермы дикого лосося и вводя их в кожу человека, можно воспроизвести естественный процесс ремоделирования кожи. После инъекций люди публикуют в социальных сетях видео, где видно, что их лица покрыты красными рубцами в местах уколов.

Процедуры лица со спермой лосося часто сочетаются с другими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота или пептиды, которые могут усилить увлажняющий эффект процедуры.

Сперма животных в уходе за кожей: польза и недостатки

Что бы вам ни говорили об этих процедурах, научных исследований, подтверждающих все утверждения об их пользе, не так много. Это означает, что их безопасность и эффективность пока неясны, и для понимания рисков необходимы дополнительные исследования.

Инъекции также связаны с риском инфекции и раздражения, поэтому лучше всего, чтобы лечение проводил сертифицированный дерматолог или другой лицензированный специалист. Еще одна проблема состоит в том, что оно может вызвать аллергическую реакцию. При использовании местных средств лучше провести патч-тест, чтобы проверить, нет ли раздражения кожи или аллергии.

Старение – это изменение качества кожи, пигментации, солнечных повреждений и воздействия гравитации с течением времени. Это сложный процесс, включающий множество факторов. Никакая процедура, включая процедуры для лица со спермой лосося, не может устранить все эти факторы.

Процедуры для лица со спермой лосося могут улучшить состояние кожи, но они не являются чудодейственным средством от старения, как могут ожидать некоторые люди. Старение происходит естественным образом. Мы можем замедлить этот процесс, но ожидать, что одна процедура полностью остановит его, невозможно.

Действительно ли банановая шкурка может заменить ботокс? Узнайте, в чем ее преимущества в уходе за лицом.