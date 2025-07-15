США завершают подготовку к передаче Украине 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Первые установки начнут поступать уже в ближайшие дни, сообщает DNEWS.

Поставки Patriot стартуют в кратчайшие сроки

Во время переговоров с генсеком НАТО Трамп подчеркнул, что передача ЗРК Украине уже скоординирована с рядом стран-союзников. Он отметил, что некоторые государства передадут собственные комплексы Patriot, которые впоследствии будут заменены за счёт США. Координацию процесса будет курировать Мэтт — американский представитель по вопросам сотрудничества с НАТО.

«Первые Patriot прибудут через несколько дней»

«Некоторые из них поступят к нам очень скоро, в течение нескольких дней, на самом деле. Несколько стран, которые имеют Patriot, обменяются ими, и мы заменим Patriot на те, что есть у них, а Мэтт будет координировать действия с НАТО. Но так или иначе, они начнут прибывать вскоре», — сказал Трамп.

Также он уточнил, что не все из 17 комплексов будут задействованы одновременно. Однако значительная часть окажется непосредственно на фронте. По его словам, эти поставки можно будет реализовать достаточно быстро.

Германия и США обсуждают дальнейшие поставки

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что министр обороны Германии Борис Писториус планирует провести встречу с главой Пентагона. Обсуждение будет касаться поставок систем Patriot для нужд Украины. Рютте также отметил, что помощь Киеву не ограничится только комплексами ЗРК — в неё входят боеприпасы и ракеты.

«Большое количество систем окажется на поле боя»

«17 систем Patriot готовятся к отправке. Им не нужны будут все, но большое количество из этих систем будут на поле боя. Это можно быстро сделать», — добавил Трамп.

Ранее мы писали о том, что Германия готова купить системы Patriot у США для Украины.

Фото: Nathan Howard / Reuters