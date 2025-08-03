Вашингтон и Тель-Авив ведут согласование плана по завершению вооружённого конфликта в секторе Газа и восстановлению разрушенной инфраструктуры. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф, передаёт DNEWS со ссылкой на агентство Reuters.

Новый шаг в урегулировании конфликта

Переходя к активной фазе дипломатических действий, США и Израиль намерены объединить усилия в работе над стратегией, которая могла бы привести к окончанию боевых действий и началу возрождения палестинского анклава.

Во время встречи с семьями израильских заложников, которых удерживает ХАМАС, Стивен Виткофф подчеркнул:

«У нас есть очень, очень хороший план, над которым мы совместно работаем с правительством Израиля, с премьер-министром Нетаньяху… по восстановлению Газы. Это фактически означает завершение войны».

По словам американского дипломата, именно восстановление сектора Газа рассматривается как ключ к прекращению конфликта, но без конструктивного участия ХАМАС мир невозможен.

Требования ХАМАС остаются непреклонными

Стивен Виткофф отметил, что ХАМАС может пойти на разоружение, но при этом продолжает настаивать на условиях, которые Израиль отказывается принимать. Представители группировки не раз заявляли, что «вооружённое сопротивление» будет продолжаться до тех пор, пока не будет создано независимое и полностью суверенное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Эта позиция делает перспективы окончательного мира крайне неустойчивыми. Даже при наличии мощной внешней инициативы со стороны США и Израиля, отказ ХАМАС от компромиссов ставит под сомнение успешную реализацию плана.

Переговоры снова не принесли результатов

На прошлой неделе завершился очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при международном посредничестве. Основной темой обсуждения было 60-дневное прекращение огня и освобождение примерно половины заложников.

Однако переговоры вновь закончились без договорённостей. Стороны не смогли преодолеть разногласия, в первую очередь по политическим условиям и вопросам безопасности.

И хотя в публичных заявлениях и ХАМАС, и Израиль не исключают продолжения диалога, очевидно, что реальные шаги к миру возможны лишь при изменении текущих подходов.

Ранее мы писали о том, что Трамп обвиняет Иран в срыве мирных усилий Израиля с ХАМАС.

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