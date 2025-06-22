В ночь на 22 июня Соединённые Штаты присоединились к военной операции Израиля, направленной против ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Были поражены три ключевых объекта: Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом сообщает

DNEWS со ссылкой на соцсеть Дрнальда Трампа Truth Social.

Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social. По его словам, операция прошла успешно, а все американские самолёты уже покинули иранское воздушное пространство.

«Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана», — написал Трамп.

Он отметил, что по цели в Фордо был нанесён основной удар — сброшены все боеприпасы, и самолёты благополучно возвращаются на базы.

«Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас — время для мира», — добавил он.

Между тем, источник Reuters в американском правительстве подтвердил участие стратегических бомбардировщиков B-2 в атаке. Эти самолёты способны нести 30 000-фунтовую авиабомбу GBU-57, созданную для поражения подземных объектов — в частности, таких, как иранский центр в Фордо, где, по информации западных экспертов, могут вестись работы по ядерной программе.

Ранее мы писали о том, что Израиль атакует иранские ядерные объекты, уничтожая военных и ученых, а арабские страны закрывают небо на фоне конфликта.

Фото: Getty Images