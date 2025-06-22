Воскресенье, 22 июня, 2025
17.1 C
Киев
type here...
Трамп подтвердил атаку США на Иран. США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана. Трамп назвал операцию успешной и призвал к миру.
Трамп подтвердил атаку США на Иран. США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана. Трамп назвал операцию успешной и призвал к миру.
Политика
Время чтения 1 мин.

США нанесли удары по Ирану: Трамп объяснил цели атаки

В ночь на 22 июня Соединённые Штаты присоединились к военной операции Израиля, направленной против ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Были поражены три ключевых объекта: Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом сообщает
DNEWS со ссылкой на соцсеть Дрнальда Трампа Truth Social.

Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social. По его словам, операция прошла успешно, а все американские самолёты уже покинули иранское воздушное пространство.

«Мы завершили нашу исключительно успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты покинули воздушное пространство Ирана», — написал Трамп.

Он отметил, что по цели в Фордо был нанесён основной удар — сброшены все боеприпасы, и самолёты благополучно возвращаются на базы.

«Поздравления нашим великим американским воинам. В мире нет другой армии, способной на такое. Сейчас — время для мира», — добавил он.

Между тем, источник Reuters в американском правительстве подтвердил участие стратегических бомбардировщиков B-2 в атаке. Эти самолёты способны нести 30 000-фунтовую авиабомбу GBU-57, созданную для поражения подземных объектов — в частности, таких, как иранский центр в Фордо, где, по информации западных экспертов, могут вестись работы по ядерной программе.

Ранее мы писали о том, что Израиль атакует иранские ядерные объекты, уничтожая военных и ученых, а арабские страны закрывают небо на фоне конфликта.

Фото: Getty Images

Горячее за неделю

Статьи

Что такое цепь ГРМ и когда её нужно менять

0
Узнайте, когда менять цепь ГРМ, как выбрать качественную деталь и какие признаки износа могут возникнуть в вашем автомобиле.
Статьи

Что визуально удлиняет ноги: советы для мужчин и женщин

0
Секреты, как визуально удлинить ноги с помощью одежды, обуви и аксессуаров. Советы для мужчин и женщин для создания стройного силуэта.
Общество

Какой уровень и индекс магнитной бури 22 июня 2025 года: точный метеопрогноз

0
22 июня 2025 года ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Как она повлияет на здоровье и технику, а также как подготовиться к ней.
Культура

Что значит картина в сновидении: толкование по авторитетным сонникам

0
Как правильно трактовать картину в сновидениях? Узнайте значение картин по авторитетным сонникам и подробное толкование различных сюжетов.
Общество

Рекомендации по безопасности для украинцев в Израиле и Египте

0
Посольство Украины информирует о безопасности и маршрутах эвакуации из Израиля и Египта в условиях угрозы. Важные рекомендации для граждан.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кричать во сне: толкование сна по авторитетным сонникам
Следующая статья
Трамп заявил, что Иран должен заключить мир после ударов по его ядерным объектам

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Во сколько рассвет и закат солнца 17 июня 2025 года: точное время по городам Украины

0
Точное время рассвета и заката солнца 17 июня 2025 года по 24 городам Украины: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр, Донецк и другие.

Barbie с искусственным интеллектом: Mattel запускает новые умные игрушки при поддержке OpenAI

0
Mattel и OpenAI представят умные куклы Barbie с искусственным интеллектом уже в этом году. Эти игрушки станут новыми героями детской комнаты.

Как называются годовщины свадьбы: полный список от 1 до 100 лет

0
Полный список свадебных годовщин с описанием значений, от зеленой до красной свадьбы. Что символизирует каждый юбилей и как их праздновать.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.