Суббота, 19 апреля, 2025
21.5 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

США не ведут серьёзных обсуждений по новым поставкам оружия Украине — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает всерьёз возможность предоставления Украине новых пакетов военной помощи. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в Белом доме практически не обсуждают продолжение военной поддержки Киева после исчерпания ранее утверждённых поставок. Это вызывает обеспокоенность как в Украине, так и среди её европейских союзников.

Дипломаты из стран ЕС также подтвердили, что не получили от Вашингтона чётких гарантий по продолжению обмена разведданными с Киевом. Такая неопределённость особенно тревожит на фоне продолжающейся войны.

В то же время, как отмечает NYT, позиция администрации Трампа всё чаще строится на расчётах собственных выгод, а не на готовности оказывать помощь. Бывший советник по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл заявила, что приоритетом Трампа остаётся прямой диалог с Москвой — даже если это означает исключение Украины из переговорного процесса.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может прекратить участие в посреднической роли, если переговоры не сдвинутся с мёртвой точки. Накануне в Париже прошли встречи с участием США, Украины и Франции, на которых американская сторона предложила свои «контуры устойчивого мира». Однако после этого Трамп дал понять, что при отсутствии прогресса — особенно со стороны Киева — США могут выйти из процесса.

Тем временем Украина настаивает на сохранении поддержки и гарантий безопасности. По мнению украинской стороны, вопрос касается не только обороны страны, но и защиты европейских принципов. Игнорирование этих требований, по мнению ряда дипломатов, может ослабить доверие к США и усилить позиции России.

Ранее мы писали о том, что Трамп отменил авиаудар Израиля по ядерным объектам Ирана.

Горячее за неделю

Статьи

Как правильно пользоваться рыбным ножом: уроки этикета для идеального ужина

0
Как правильно пользоваться рыбным ножом: правила этикета, техника использования и советы при подаче рыбы на ужине.
Статьи

Как гормоны влияют на аппетит: 5 медицинских фактов

0
Как связаны гормоны и аппетит: 5 фактов о грелине, лептине, инсулине, кортизоле и эстрогенах. Почему мы хотим есть и как это регулировать.
Культура

Пасха в Германии 2025: традиции, особенности празднования, поздравления на немецком и лучшие открытки

0
Пасха в Германии 2025: как празднуют, какие традиции соблюдают, что подают на стол, какие поздравления говорят и какие открытки отправляют.
Общество

Как пользоваться тампонами: как вводить и кому противопоказаны

0
Как правильно использовать тампоны: инструкция по введению, меры предосторожности и противопоказания. Всё, что важно знать новичкам.
Статьи

Что такое цифровой детокс и чем он полезен

0
Цифровой детокс — способ снизить стресс, улучшить сон и восстановить внимание. Узнай, как это работает и чем полезно отключение от гаджетов.

Новое на сайте

Предыдущая статья
В детском пюре Nestle нашли токсин, опасный для почек и здоровья детей
Следующая статья
Как влияет электромобиль на организм человека: мифы и реальность

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что такое йога-нидра и как её слушать перед сном: польза, упражнения, противопоказания

0
Йога-нидра перед сном — метод глубокого расслабления для улучшения сна, снижения тревожности и восстановления. Польза, техника и структура.

Как эмоции влияют на секс: какие не допускать ошибки

0
Как связаны эмоции и секс: причины потери страсти, ошибки в отношениях и советы по восстановлению близости, доверия и сексуального влечения.

Что такое сироп топинамбура и чем он отличается от сахара: польза и вред для диабетиков

0
Сироп топинамбура — безопасный подсластитель с инулином. Чем он полезен, отличается ли от сахара, и можно ли его при диабете.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.