Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает всерьёз возможность предоставления Украине новых пакетов военной помощи. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, в Белом доме практически не обсуждают продолжение военной поддержки Киева после исчерпания ранее утверждённых поставок. Это вызывает обеспокоенность как в Украине, так и среди её европейских союзников.

Дипломаты из стран ЕС также подтвердили, что не получили от Вашингтона чётких гарантий по продолжению обмена разведданными с Киевом. Такая неопределённость особенно тревожит на фоне продолжающейся войны.

В то же время, как отмечает NYT, позиция администрации Трампа всё чаще строится на расчётах собственных выгод, а не на готовности оказывать помощь. Бывший советник по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл заявила, что приоритетом Трампа остаётся прямой диалог с Москвой — даже если это означает исключение Украины из переговорного процесса.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может прекратить участие в посреднической роли, если переговоры не сдвинутся с мёртвой точки. Накануне в Париже прошли встречи с участием США, Украины и Франции, на которых американская сторона предложила свои «контуры устойчивого мира». Однако после этого Трамп дал понять, что при отсутствии прогресса — особенно со стороны Киева — США могут выйти из процесса.

Тем временем Украина настаивает на сохранении поддержки и гарантий безопасности. По мнению украинской стороны, вопрос касается не только обороны страны, но и защиты европейских принципов. Игнорирование этих требований, по мнению ряда дипломатов, может ослабить доверие к США и усилить позиции России.

Ранее мы писали о том, что Трамп отменил авиаудар Израиля по ядерным объектам Ирана.