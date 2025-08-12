Американское управление гражданской авиации объявило о временном закрытии воздушного пространства над Анкориджем. Над крупнейшим городом Аляски 15 августа управление авиации закроет воздушное пространство. Эти ограничения будут действовать в день запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на информацию Федерального управления гражданской авиации США.

В официальном сообщении о перемещении высокопрофильной личности указывают, что запрет на полеты будет действовать в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 5,5 тысяч километров. Ограничения будут сняты 16 августа.

