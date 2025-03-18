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Политика
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США ожидают, что Израиль примет план прекращения огня в Газе, если ХАМАС согласится

Израильские силы продолжают наносить удары по целям в Газе, даже когда США и их союзники призывают обе стороны принять предложение о прекращении огня.

По словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, правительство США «полностью ожидает», что Израиль примет предложение о прекращении огня, которое предусматривает шестинедельное прекращение боевых действий в Газе, если ХАМАС согласится на соглашение, пишет MIG со ссылкой на BBC.

Трехступенчатый план, объявленный президентом Джо Байденом на прошлой неделе, также предусматривает наращивание гуманитарной помощи, а также обмен некоторыми заложниками на палестинских заключенных перед постоянным завершением войны.

Предложение, однако, встретило громкую оппозицию со стороны некоторых членов правительства Израиля.
Переговоры продолжаются на фоне продолжения боев в Рафае, который подвергся интенсивным израильским авиаударам на выходных.

По данным UNRWA, агентства ООН для палестинских беженцев, все 36 ее приютов в районе Рафы пусты после того, как жители были вынуждены скрыться.

Еще 1,7 миллиона человек, по оценкам, перемещены в Хан-Юнисе и частях центральной Газы. В воскресенье утром, в интервью ABC News, мистер Кирби сказал, что США «полностью ожидают», что Израиль «скажет так» на предложенное соглашение о прекращении огня, если ХАМАС согласится.

«Мы ждем официального ответа от ХАМАС», сказал он, добавив, что США надеются, что обе стороны согласятся начать первую фазу плана «как можно скорее».

Во время этого начального шестинедельного прекращения боевых действий, сказал Кирби, «обе стороны сядут и попытаются обсудить, какой может быть вторая фаза и когда она может начаться».
В телевизионном обращении на прошлой неделе Байден сказал, что вторая фаза плана будет предусматривать возвращение всех оставшихся в живых заложников, включая мужчин-солдатов. Прекращение огня тогда станет «постоянным завершением боевых действий».

Однако в субботу два праворадикальных израильских министра пригрозили выйти из коалиционного правительства страны, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласится на соглашение.

Министр финансов Безалель Смотри и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили, что они выступают против заключения любого соглашения, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Так же Нетаньяху настаивал на том, что не будет прекращения огня, пока военные и управленческие возможности ХАМАС не будут уничтожены, а все заложники освобождены.

Со своей стороны Кирби заявил, что, по оценкам американской разведки, ХАМАС теперь настолько ослаблен военно, что не сможет повторить атаку, подобную той, которую его боевики совершили 7 октября.

«Мы не говорим, что они больше не представляют угрозы для израильского народа. Конечно, представляют», сказал он. “Но у них нет военных возможностей сделать то, что они сделали”.

По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, с начала конфликта в Газе погибли более 36 000 человек.

Война началась в октябре, когда боевики ХАМАС совершили беспрецедентную атаку на Израиль, убив около 1200 человек и взяв 252 заложников, забранных в Газу.

В США президент Байден сталкивается с растущей внутренней критикой уровня поддержки США Израиля, а также призывами сделать больше для поощрения воюющих сторон к переговорам.

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