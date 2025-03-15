США передали Украине 90 ракет Patriot: детали соглашения и поставки

Соединенные Штаты Америки отправили Украине 90 ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Соединенные Штаты Америки отправили Украине 90 ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot. Как сообщает издание Axios со ссылкой на три анонимных источника, боеприпасы сначала доставили из Израиля в Польшу, откуда их должны переправить в Украину, пишет MigNews.

Как происходила передача Patriot?

По данным Axios , процесс передачи ракет начался еще в сентябре 2024 года, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил передачу боеприпасов США для последующей поставки Украине.

Впрочем, журналисты Axios отмечают, что этот процесс сопровождался политическими договоренностями.

Нетаньяху, по данным издания, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разрешения на ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Зеленский, в свою очередь, якобы избегал разговоров из Нетаньяху, пока тот не согласился на передачу ракет Patriot.

В то же время официальный представитель израильского премьера заявил, что ракеты были только «возвращены США» и отрицал какую-либо связь между их поставкой и вопросом паломничества.

Израильская сторона также отметила, что заранее сообщила Вашингтону о возвращении этих боеприпасов.

Реакция Пентагона и официальных лиц

Пентагон отказался комментировать ситуацию, не раскрывая детали военной помощи Украине. Официальный Иерусалим также пытается дистанцироваться от этой поставки, отмечая, что ракеты вернулись к их первоначальному владельцу — США.

Напомним, что Нидерланды передали Украине 3 пусковые установки Patriot.