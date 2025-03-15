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Политика
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США передали Украине 90 ракет Patriot: детали соглашения и поставки

Соединенные Штаты Америки отправили Украине 90 ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Соединенные Штаты Америки отправили Украине 90 ракет в зенитно-ракетные комплексы Patriot. Как сообщает издание Axios со ссылкой на три анонимных источника, боеприпасы сначала доставили из Израиля в Польшу, откуда их должны переправить в Украину, пишет MigNews.

Как происходила передача Patriot?

По данным Axios , процесс передачи ракет начался еще в сентябре 2024 года, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил передачу боеприпасов США для последующей поставки Украине.

Впрочем, журналисты Axios отмечают, что этот процесс сопровождался политическими договоренностями.

  • Нетаньяху, по данным издания, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разрешения на ежегодное паломничество хасидов в Умань.
  • Зеленский, в свою очередь, якобы избегал разговоров из Нетаньяху, пока тот не согласился на передачу ракет Patriot.
  • В то же время официальный представитель израильского премьера заявил, что ракеты были только «возвращены США» и отрицал какую-либо связь между их поставкой и вопросом паломничества.
  • Израильская сторона также отметила, что заранее сообщила Вашингтону о возвращении этих боеприпасов.

Реакция Пентагона и официальных лиц

Пентагон отказался комментировать ситуацию, не раскрывая детали военной помощи Украине. Официальный Иерусалим также пытается дистанцироваться от этой поставки, отмечая, что ракеты вернулись к их первоначальному владельцу — США.

Напомним, что Нидерланды передали Украине 3 пусковые установки Patriot.

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