США передали Украине вооружение, которое позволяет поражать цели на значительном удалении на территории России. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News, передаёт DNEWS.

По его словам, подход администрации Дональда Трампа к военной помощи Украине отличается от стратегии, реализованной при президентстве Джо Байдена. В качестве первого отличия он назвал то, что поставки оружия не финансируются из средств американских налогоплательщиков.

Уитакер также заявил, что в настоящее время ведутся прямые переговоры между США и Россией. Он отметил, что при предыдущей администрации таких контактов не происходило.

Третьим отличием дипломат назвал передачу Украине средств, способных поражать цели вглуби территории России. По его утверждению, это расширяет возможности для ведения боевых действий.

Посол также сказал, что в настоящее время между сторонами продолжается диалог, включая обмен пленными. Он добавил, что обсуждение различных вопросов продолжается.

Уитакер сообщил, что Трамп выступает за завершение вооружённого конфликта и прекращение ударов по населенным пунктам. По его словам, это заявление отражает позицию бывшего президента относительно происходящих событий.

Ранее мы писали о том, что Украина запустила серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.