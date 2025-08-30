Суббота, 30 августа, 2025
30.4 C
Киев
type here...
США передали Украине оружие для поражения целей на территории России, сообщил посол при НАТО Уитакер в эфире Fox News 30 августа 2025 года.
США передали Украине оружие для поражения целей на территории России, сообщил посол при НАТО Уитакер в эфире Fox News 30 августа 2025 года.
Политика
Время чтения 1 мин.

США предоставили Украине вооружение для атак вглубь РФ

США передали Украине вооружение, которое позволяет поражать цели на значительном удалении на территории России. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News, передаёт DNEWS.

По его словам, подход администрации Дональда Трампа к военной помощи Украине отличается от стратегии, реализованной при президентстве Джо Байдена. В качестве первого отличия он назвал то, что поставки оружия не финансируются из средств американских налогоплательщиков.

Уитакер также заявил, что в настоящее время ведутся прямые переговоры между США и Россией. Он отметил, что при предыдущей администрации таких контактов не происходило.

Третьим отличием дипломат назвал передачу Украине средств, способных поражать цели вглуби территории России. По его утверждению, это расширяет возможности для ведения боевых действий.

Посол также сказал, что в настоящее время между сторонами продолжается диалог, включая обмен пленными. Он добавил, что обсуждение различных вопросов продолжается.

Уитакер сообщил, что Трамп выступает за завершение вооружённого конфликта и прекращение ударов по населенным пунктам. По его словам, это заявление отражает позицию бывшего президента относительно происходящих событий.

Ранее мы писали о том, что Украина запустила серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.

Горячее за неделю

Статьи

Какие дни подходят для свадьбы в сентябре 2025: календарь благоприятных и неблагоприятных дней

0
Сентябрь 2025 подарит удачные даты для свадеб. Благоприятные дни по Луне помогут создать гармоничный союз, основанный на любви и доверии.
Статьи

Instagram запускает серии Reels: что нужно знать о новой функции

0
Серии Reels на Instagram позволяют авторам организовывать контент в логические блоки, что повышает вовлеченность аудитории.
Культура

Какой праздник 26 августа 2025 года в Украине и мире: важные события, церковные даты и традиции

0
26 августа отмечают День удачи, музыкальной йоги, чтят иконы Божией Матери и вспоминают важные события истории — от Колумба до Жанны д’Арк.
Культура

К чему приснился шрам на лице: объяснение в популярных сонниках

0
Сон о шраме на лице может быть символом пережитых травм или указанием на необходимость преодоления внутренних конфликтов ипрощения.
Общество

Лунный день 30 августа 2025 года: сила слова, тишины и перемен

0
30 августа 2025 — день слова, очищения и внутренней трансформации. Как прожить субботу под Луной в Скорпионе и Стрельце?

Новое на сайте

Предыдущая статья
Стрижка 31 августа 2025 по лунному календарю: день, когда лучше воздержаться от ножниц

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какие дни подходят для свадьбы в сентябре 2025: календарь благоприятных и неблагоприятных дней

0
Сентябрь 2025 подарит удачные даты для свадеб. Благоприятные дни по Луне помогут создать гармоничный союз, основанный на любви и доверии.

Путин выразил намерение закончить войну — заявление Стива Виткоффа

0
США считают намерение Путина завершить войну серьёзным и надеются на заключение мирного соглашения до конца 2025 года, заявил Стив Виткофф.

Стрижка 31 августа 2025 по лунному календарю: день, когда лучше воздержаться от ножниц

0
31 августа 2025 — день, когда стрижка по лунному календарю может навредить. Почему Луна в Стрельце и 8 лунный день не подходят для перемен?

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.