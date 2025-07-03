Государственный департамент США официально заявил, что не все поставки оружия Украине были остановлены. Об этом сообщает DNEWS. Недавнее решение Пентагона представляет собой лишь отдельный случай, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс на пресс-брифинге.

На вопрос журналистов о том, может ли приостановка поставок повлиять на переговоры с Россией, Брюс подчеркнула, что это не станет препятствием, поскольку поставки оружия Украине продолжаются.

«Это всего лишь один момент в общей картине, который изменился. В Министерстве обороны заявили, что у нас есть другие надежные механизмы для продолжения поддержки Украины», — добавила она.

Также спикер отметила, что президент США Дональд Трамп подтвердил свою неизменную приверженность поставкам ракет Patriot для Украины.

«Я хочу подчеркнуть, что это не означает прекращение нашей помощи Украине или приостановку поставок оружия. Это единичный случай, и мы обсудим дальнейшие шаги. Не стоит делать широкие выводы на основе одного события», — добавила Брюс.

Она также повторила заявление Пентагона, что у США имеются другие надежные варианты поддержки Украины.

Ранее мы писали о том, что Пентагон приостанавливает поставки некоторых боеприпасов для Украины.

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