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Политика
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США разоблачили схему с украинским зерном: кого наказали санкциями

США викрили схему з українським зерном: кого покарали санкціями

Ограничительные меры стали частью более широкой политики борьбы с международным терроризмом.

США ввели очередной пакет санкций против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна из временно оккупированных территорий. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США, сообщает MigNews со ссылкой на источник Оfac.treasury.gov.

Уточняется, что ограничительные меры стали частью более широкой политики борьбы с международным терроризмом. Однако в этом случае речь идет именно о действиях, направленных на легализацию краденого зерна, происходящего из регионов Украины, которые находятся под временным контролем России. По данным американских властей, сельскохозяйственная продукция незаконно экспортируется, в частности, в Йемен.

В список подсанкционных лиц и структур вошли:

  • Юрий Беляков – ключевая фигура в логистике зерновых перевозок;
  • Вячеслав Виданов – координатор операций в регионе;
  • Сохраб Гайрат и Ушанг Гайрат – братья, по версии США, имеющие непосредственное отношение к цепи поставок;
  • ООО «Эдисон» , ООО «Колибри Груп» и ООО «Скай Фрейм» — украинские компании, которые использовались для оформления грузов;
  • AM Asia M6 Ltd – зарегистрированная в Гонконге фирма, обеспечивавшая транзитные маршруты;
  • Балкер AM Theseus под российским флагом – судно, задействованное в перевозке нелегального груза.

В ведомстве подчеркивают, что эти санкции направлены на прекращение незаконной торговли, которая подрывает суверенитет Украины и способствует обогащению поддерживающих российскую агрессию лиц.

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