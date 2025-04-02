США разоблачили схему с украинским зерном: кого наказали санкциями

Ограничительные меры стали частью более широкой политики борьбы с международным терроризмом.

США ввели очередной пакет санкций против лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна из временно оккупированных территорий. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США, сообщает MigNews со ссылкой на источник Оfac.treasury.gov.

Уточняется, что ограничительные меры стали частью более широкой политики борьбы с международным терроризмом. Однако в этом случае речь идет именно о действиях, направленных на легализацию краденого зерна, происходящего из регионов Украины, которые находятся под временным контролем России. По данным американских властей, сельскохозяйственная продукция незаконно экспортируется, в частности, в Йемен.

В список подсанкционных лиц и структур вошли:

Юрий Беляков – ключевая фигура в логистике зерновых перевозок;

– ключевая фигура в логистике зерновых перевозок; Вячеслав Виданов – координатор операций в регионе;

– координатор операций в регионе; Сохраб Гайрат и Ушанг Гайрат – братья, по версии США, имеющие непосредственное отношение к цепи поставок;

и – братья, по версии США, имеющие непосредственное отношение к цепи поставок; ООО «Эдисон» , ООО «Колибри Груп» и ООО «Скай Фрейм» — украинские компании, которые использовались для оформления грузов;

, и — украинские компании, которые использовались для оформления грузов; AM Asia M6 Ltd – зарегистрированная в Гонконге фирма, обеспечивавшая транзитные маршруты;

– зарегистрированная в Гонконге фирма, обеспечивавшая транзитные маршруты; Балкер AM Theseus под российским флагом – судно, задействованное в перевозке нелегального груза.

В ведомстве подчеркивают, что эти санкции направлены на прекращение незаконной торговли, которая подрывает суверенитет Украины и способствует обогащению поддерживающих российскую агрессию лиц.

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