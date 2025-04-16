США пересмотрели свои требования к Украине по вопросу возврата оказанной помощи. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Bloomberg. По информации агентства, сумма претензий снижена с $300 миллиардов до приблизительно $100 миллиардов. Об этом сообщают источники, близкие к ходу переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Скорректированная сумма практически совпадает с расчётами самой Украины. Они оценивают полученную поддержку в размере чуть более $90 миллиардов. Стороны обсуждают экономическую модель партнёрства, которая предусматривает компенсацию США в виде доли в будущей прибыли от украинских инвестиционных проектов.

Среди сфер, которые могут быть вовлечены в такое сотрудничество, называются инфраструктура и добыча полезных ископаемых. Согласно предварительным условиям, прибыль от этих проектов будет направляться в специальный инвестиционный фонд реконструкции Украины. Контроль над фондом предполагается передать США.

Кроме того, американская сторона добивается заключения соглашения, которое предоставит ей приоритетный доступ к распределению этой прибыли. Украина, в свою очередь, пытается добиться более выгодных условий и не желает признавать помощь, оказанную ранее, формальным государственным долгом.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля заявил, что переговоры с США по вопросу полезных ископаемых проходят конструктивно. По его словам, диалог продолжится до конца недели как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. После завершения текущего этапа стороны представят результаты обсуждений.

Ранее, 11 апреля, украинская делегация находилась в США, где провела новый раунд технических консультаций. Сообщалось, что в обновлённой версии соглашения по полезным ископаемым снова не содержится положений о гарантиях безопасности для Украины.

Также, по данным издания, США настаивают на возмещении военной и финансовой поддержки с 2022 года. Помимо передачи половины прибыли от разработок ресурсов, американская сторона требует начисления 4% годовых на объёмы вложенной помощи.

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