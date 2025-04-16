Среда, 16 апреля, 2025
13.7 C
Киев
type here...
США сократили требования к Украине по возврату помощи и сократили долг до $100 млрд, обсуждая компенсации через прибыль от инвестпроектов.
США сократили требования к Украине по возврату помощи и сократили долг до $100 млрд, обсуждая компенсации через прибыль от инвестпроектов.
Политика
Время чтения 1 мин.

США сократили сумму претензий к Украине по долгу до $100 миллиардов — Bloomberg

США пересмотрели свои требования к Украине по вопросу возврата оказанной помощи. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Bloomberg. По информации агентства, сумма претензий снижена с $300 миллиардов до приблизительно $100 миллиардов. Об этом сообщают источники, близкие к ходу переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Скорректированная сумма практически совпадает с расчётами самой Украины. Они оценивают полученную поддержку в размере чуть более $90 миллиардов. Стороны обсуждают экономическую модель партнёрства, которая предусматривает компенсацию США в виде доли в будущей прибыли от украинских инвестиционных проектов.

Среди сфер, которые могут быть вовлечены в такое сотрудничество, называются инфраструктура и добыча полезных ископаемых. Согласно предварительным условиям, прибыль от этих проектов будет направляться в специальный инвестиционный фонд реконструкции Украины. Контроль над фондом предполагается передать США.

Кроме того, американская сторона добивается заключения соглашения, которое предоставит ей приоритетный доступ к распределению этой прибыли. Украина, в свою очередь, пытается добиться более выгодных условий и не желает признавать помощь, оказанную ранее, формальным государственным долгом.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля заявил, что переговоры с США по вопросу полезных ископаемых проходят конструктивно. По его словам, диалог продолжится до конца недели как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. После завершения текущего этапа стороны представят результаты обсуждений.

Ранее, 11 апреля, украинская делегация находилась в США, где провела новый раунд технических консультаций. Сообщалось, что в обновлённой версии соглашения по полезным ископаемым снова не содержится положений о гарантиях безопасности для Украины.

Также, по данным издания, США настаивают на возмещении военной и финансовой поддержки с 2022 года. Помимо передачи половины прибыли от разработок ресурсов, американская сторона требует начисления 4% годовых на объёмы вложенной помощи.

Ранее мы писали о том, Лиз Трасс запускает собственную соцсеть и обещает «неконтролируемую» свободу слова.

Горячее за неделю

Статьи

Какие продукты помогают замедлить старение: мощные средства против возраста

0
Полный список продуктов, замедляющих старение: как сохранить молодость кожи, мозга и тела с помощью питания и полезных привычек каждый день.
Общество

Алексей Чернышов стал самым богатым украинским министром в 2024 году

0
Алексей Чернышов признан самым обеспеченным министром Украины в 2024 году — его семья задекларировала более 37 миллионов гривен.
Статьи

Пупырышки с жидкостью на руках: что это и когда стоит беспокоиться

0
Пупырышки с жидкостью на руках: причины, симптомы, когда идти к врачу. Аллергия, грибок, герпес, экзема — как распознать и что делать.
Экономика

Как развивать креативность из-за ежедневного решения проблем

0
Использование творческих стратегий в решении ежедневных проблем позволяет не...
Политика

Minecraft как школьный предмет: в украинских школах стартовал пилотный проект с использованием популярной игры

0
В учебных заведениях Украины стартует новый, инновационный подход...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Молитва и мантра: что хорошо, что плохо и что сразу работает

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

ЗМІ з’ясували, за якої умови керівництво «Реал-Мадрид» не звільнить Анчелотті

0
У турнірній таблиці Ла Ліги «Реал-Мадрид» посідає другу позицію,...

Как понять, что растёт зуб мудрости

0
Признаки роста зуба мудрости: как определить, что зуб растёт правильно. Что делать при боли, когда нужно идти к врачу и как избежать осложнений.

Какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году

0
В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.