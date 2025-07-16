Президент США Дональд Трамп сообщил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам, которые полностью возместят Вашингтону расходы на это вооружение. Об этом он заявил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс. Об этом сообщает с DNEWS о ссылкой на Reuters.

Трамп отметил, что поставки оружия уже в пути и происходят из Германии, а затем заменяются немецкими системами. «НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной отправке американских войск в Украину, Трамп подчеркнул, что США не планируют ввязаться в боевые действия. «Мы спасаем пять или шесть тысяч солдат в неделю. Это российские и украинские солдаты. Они не американские солдаты. И мы не будем ступать на землю», — добавил президент США.

Между тем, Франция решила не присоединяться к инициативе по закупке оружия для Украины через США. Париж продолжает настаивать на развитии собственной военной промышленности, что является важным элементом политики президента Эммануэля Макрона, сообщает Politico.

Ранее мы писали о том, что США готовят к отправке в Украину 17 систем Patriot — Трамп.

Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images