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Франция отказалась от участия в закупке американского оружия для Украины, США начинают отгрузку систем Patriot союзникам. Узнайте все детали.
Франция отказалась от участия в закупке американского оружия для Украины, США начинают отгрузку систем Patriot союзникам. Узнайте все детали.
Политика
Время чтения 1 мин.

США уже отгружают первые ракеты Patriot союзникам, а Франция отказалась от участия в закупках оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам, которые полностью возместят Вашингтону расходы на это вооружение. Об этом он заявил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс. Об этом сообщает с DNEWS о ссылкой на Reuters.

Трамп отметил, что поставки оружия уже в пути и происходят из Германии, а затем заменяются немецкими системами. «НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной отправке американских войск в Украину, Трамп подчеркнул, что США не планируют ввязаться в боевые действия. «Мы спасаем пять или шесть тысяч солдат в неделю. Это российские и украинские солдаты. Они не американские солдаты. И мы не будем ступать на землю», — добавил президент США.

Между тем, Франция решила не присоединяться к инициативе по закупке оружия для Украины через США. Париж продолжает настаивать на развитии собственной военной промышленности, что является важным элементом политики президента Эммануэля Макрона, сообщает Politico.

Ранее мы писали о том, что США готовят к отправке в Украину 17 систем Patriot — Трамп.

Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

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