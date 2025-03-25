Стала доступна новая нейросеть Meetily, которая автоматически создает заметки по онлайн-звонкам: детали и ключевые возможности

Это открытая и бесплатная модель.

Появилась новая нейронная сеть Meetily , которая способна автоматически создавать заметки по онлайн-звонкам, сообщает MigNews со ссылкой на источник Github.com. Это открытая и бесплатная модель, которая работает локально, обеспечивая полную защиту данных.

Главные возможности Meetily:

Мгновенная транскрипция — система подключается к разговору в режиме реального времени и преобразует язык в текст.

— система подключается к разговору в режиме реального времени и преобразует язык в текст. Автоматическая разметка спикеров – каждый участник получает свою подпись, позволяющую легко ориентироваться в тексте.

– каждый участник получает свою подпись, позволяющую легко ориентироваться в тексте. Генерация итогов – Meetily использует другие ИИ для создания короткого саммари встречи, экономя время на просмотр всего разговора.

– Meetily использует другие ИИ для создания короткого саммари встречи, экономя время на просмотр всего разговора. Локальная сохранность данных — нейросеть работает исключительно на пользовательском устройстве, не передавая информацию сторонним сервисам.

— нейросеть работает исключительно на пользовательском устройстве, не передавая информацию сторонним сервисам. Бесплатное использование — нет платных подписок или ограничений в функционале.

Благодаря таким функциям, Meetily может стать незаменимым инструментом для бизнес-встреч, онлайн-конференций и любых рабочих звонков.

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