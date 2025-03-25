Среда, 26 марта, 2025
6 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Стала доступна новая нейросеть Meetily, которая автоматически создает заметки по онлайн-звонкам: детали и ключевые возможности

Это открытая и бесплатная модель.

Появилась новая нейронная сеть Meetily , которая способна автоматически создавать заметки по онлайн-звонкам, сообщает MigNews со ссылкой на источник Github.com. Это открытая и бесплатная модель, которая работает локально, обеспечивая полную защиту данных.

Главные возможности Meetily:

  • Мгновенная транскрипция — система подключается к разговору в режиме реального времени и преобразует язык в текст.
  • Автоматическая разметка спикеров – каждый участник получает свою подпись, позволяющую легко ориентироваться в тексте.
  • Генерация итогов – Meetily использует другие ИИ для создания короткого саммари встречи, экономя время на просмотр всего разговора.
  • Локальная сохранность данных — нейросеть работает исключительно на пользовательском устройстве, не передавая информацию сторонним сервисам.
  • Бесплатное использование — нет платных подписок или ограничений в функционале.

Благодаря таким функциям, Meetily может стать незаменимым инструментом для бизнес-встреч, онлайн-конференций и любых рабочих звонков.

Узнайте, как анонимно просматривать сторез в Snapchat.

Горячее за неделю

Статьи

Сериал «Юность» на Netflix: новая сенсация и настоящий шок для родителей

0
13 марта на платформе Netflix состоялась премьера детективного...
Культура

Вест и Цензори отписались друг от друга в Instagram: похоже пара разводится

0
Похоже, что разговоры о кризисе в браке Канье...
Статьи

Відпочинок на Закарпатті: розвінчуємо ТОП-5 популярних міфів

0
Закарпаття – це регіон,...
Политика

В Японии выпустили прозрачный пуховик, который согреет даже в самые сильные морозы

0
Революционная прозрачная куртка использует инфракрасное излучение, чтобы согреть...
Политика

У системі «Укрзалізниці» стався масштабний збій: коли відновлять роботу застосунок та сайт

0

Новое на сайте

Предыдущая статья
DWF Labs запускает фонд в $250 миллионов
Следующая статья
День Ангела Александра 26 марта: приветствие и символика имени

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Стало известно, кто придумал рецепт знаменитого дубайского шоколада

0
Изобретательницей популярного десерта, покорившего мир, стала Сара Хамуда. Все...

К чему снится лететь: толкование снов из разных сонников

0
Сны о полете могут иметь разное толкование в зависимости...

К чему снятся деньги: толкование снов о деньгах, их символика и значение за разными сонниками

0
Раскрывайте тайны своих снов о деньгах: что они...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.