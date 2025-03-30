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Политика
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Стало известно, будет ли Залужный баллотироваться в президенты Украины

На фоне обсуждений предстоящих президентских выборов в Украине появляется все больше предположений о возможном выдвижении Валерия Залужного.

На фоне обсуждений предстоящих президентских выборов в Украине появляется все больше предположений о возможном выдвижении Валерия Залужного. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ не дал прямого ответа на этот вопрос, отметив, что он станет актуальным только при условии, что украинской государственности ничего не будет угрожать, пишет MigNews.

Позиция Залужного по выборам

Выступая на мероприятии NV «Украина меняет мир. Диалоги о возможностях» , он подчеркнул, что его главной целью, как и для всей страны, является сохранение независимости и победа в войне. Политические решения, в том числе возможность участия в выборах, могут рассматриваться только тогда, когда ситуация будет позволять сосредоточиться на вопросах будущего, а не выживания.

Главный приоритет – защита государственности

Залужный подчеркнул, что сейчас у Украины есть единственная задача – выстоять в войне и сохранить свою государственность. Именно это, по его словам, является первоочередным вызовом, а все остальные вопросы, включая политические амбиции, должны обсуждаться только после достижения стабильности.

Что известно о выборах в Украине в 2025 году – читайте здесь.

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