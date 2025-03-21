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Политика
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Стало известно, где состоится следующий матч женской сборной Украины

Матч пройдет уже 4 апреля.

Женская сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура Лиги наций против Чехии 4 апреля. Как официально сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ), поединок состоится на Stadion Miejski в польском городе Польковице. Этот стадион является домашней ареной для местного клуба Гурник, пишет MigNews со ссылкой на источник Sport.ua.

Почему Польковице?
Решение провести матч в Польковице было принято с учетом удобного расположения города недалеко от границы с Чехией. Это позволит сборной Украины избежать сложностей с логистикой и обеспечить максимально комфортные условия для игроков.

Ситуация в группе 4 Лиги B
После двух сыгранных туров обе сборные имеют по шесть очков из шести возможных. В то же время, сборная Чехии опережает Украину в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Следовательно, предстоящий матч станет решающим в борьбе за первое место в группе.

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