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Политика
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Стало известно, какие банки оставили лимиты на карточные переводы.

Стало відомо, які банки залишили ліміти на карткові перекази

Для клиентов шести украинских банков лимиты на карточные переводы продолжают действовать.

На фоне обсуждений и ожиданий продолжения лимитов на карточные переводы, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение не продлевать ограничения для ряда финансовых учреждений. Тем не менее, для клиентов шести украинских банков лимиты на карточные переводы продолжают действовать, пишет MigNews со ссылкой на источник Forbes.ua.

В частности, речь идет о банках: Ощадбанке, ПриватБанке, ПУМБе, Raiffeisen Банке, OTP Банке, Банке «Собственный счет» и Укрсиббанке. Это означает, что клиенты указанных учреждений смогут и дальше осуществлять переводы в пределах действующих лимитов, установленных НБУ, регулирующих объемы переводов на карты других банков.

Такое решение стало частью более широкой политики, направленной на уменьшение рисков финансовых операций во времена экономической нестабильности. В то же время отсутствие продления лимитов для других банков на карточные переводы может оказать разное влияние на финансовые операции граждан и бизнеса.

НБУ подчеркнул, что сохранность таких ограничений помогает контролировать валютные операции и ограничивать отток капитала из страны, сохраняя стабильность на рынке. Важно отметить, что не попавшие под продление лимитов банки могут применять собственные правила для своих клиентов.

Узнайте подробнее о лимитах на переводы карт.

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