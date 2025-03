Стало известно, кто придумал рецепт знаменитого дубайского шоколада

Изобретательницей популярного десерта, покорившего мир, стала Сара Хамуда. Все началось с ее беременной капризы – она мечтала отведать кнафе, но в формате батончика. До этого женщина никогда не занималась изготовлением шоколада, однако желание осуществить свою кулинарную фантазию заставило ее экспериментировать, пишет MigNews со ссылкой на источник Nytimes.com.

Первый рецепт ее необычного шоколада содержал козий сыр, финиковый сироп, розовую воду и цветы оранжевого дерева. Но после ряда попыток и изменений Сара создала тот же вкус, который стал вирусным в соцсетях. Так родилась плитка Cant Get Knafeh of It (FIX) – легендарный дубайский шоколад, который сегодня копируют во всем мире.

Сначала продажи шли вяло, пока известная блоггерша не записала ASMR-видео с дегустацией в TikTok. После этого популярность десерта стремительно взлетела. Сегодня компания FIX уже имеет 50 сотрудников и даже успела объединить усилия с легендарным производителем шоколада Lindt.

