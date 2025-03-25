Стало известно, о чем договорились Украина и США в Эр-Рияде

Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

В рамках технических консультаций в Саудовской Аравии Украина и США обсудили важные вопросы безопасности энергетической инфраструктуры и навигации в Черном море, а также вопросы освобождения военнопленных и возвращения депортированных украинских детей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, пишет MigNews.

Умеров отметил:

Эти переговоры стали логическим продолжением наших предыдущих успешных консультаций в Джидде, и мы стремимся приблизить справедливый мир, обеспечивая безопасность нашего государства. Наша позиция остается честной и прозрачной.

Основные результаты переговоров между Украиной и США

Одним из ключевых достижений стала договоренность об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и запрете использования коммерческих судов для военных целей. Кроме того, стороны согласовали прекращение применения силы в этом регионе.

Украинская сторона подчеркнула, что любой выход российских военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет нарушать эти договоренности. В таком случае Киев оставляет за собой право на самозащиту.

Также было достигнуто соглашение о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Это поможет стабилизировать энергетическую ситуацию в регионе.

Роль третьих стран в реализации соглашений

Стороны поддержали участие третьих стран в контроле выполнения соглашений по энергетической и морской безопасности, что позволит эффективно осуществлять надзор и мониторинг выполнения договоренностей.

Переговоры будут продолжены, и обе страны намерены работать над достижением устойчивого мира. Среди важных вопросов, которые остаются в повестке дня, — обмен военнопленными, увольнение гражданских лиц и возвращение депортированных украинских детей.

Заявление Белого дома и последующие шаги

В своем официальном комментарии Белый дом подтвердил важность международной помощи в выполнении энергетических и морских соглашений. США отметили важность прекращения убийств с обеих сторон как необходимого шага к достижению мирного урегулирования, согласно заявлению президента Дональда Трампа.

В сообщении говорится:

Штаты будут продолжать содействовать переговорам, чтобы достичь мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде.

Перемирие и возможное завершение войны

Переговоры между Украиной и Россией по поводу перемирия продолжаются. США предложили ввести 30-дневное прекращение огня, поддержанного Украиной, однако Кремль еще не согласился на эту инициативу. Российская сторона выдвинула дополнительные условия, в том числе прекращение мобилизации и остановку поставок западного оружия.

25 марта в Эр-Рияде состоялся еще один раунд переговоров, и теперь США надеются на заключение соглашения о перемирии до 20 апреля. Однако администрация Трампа не исключает возможности изменений в терминах.

Узнайте, можно ли ждать мира после разговора Путина и Трампа.