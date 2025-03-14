Стало известно, почему женатые мужчины страдают ожирением в 3,2 раза чаще, чем одиночки

Недавнее исследование британских ученых пролило свет на одну из неожиданных тенденций в сфере здоровья мужчин.

Недавнее исследование британских ученых пролило свет на одну из неожиданных тенденций в сфере здоровья мужчин. Оказалось, что женатые представители сильного пола страдают от ожирения в среднем в 3,2 раза чаще, чем их холостые ровесники, пишет MigNews со ссылкой на источник Theguardian.com.

Причины такого явления оказались достаточно логичными, хотя раньше не все обращали на них внимание.

Как исследовали проблему?

Команда ученых проанализировала данные более 30 тысяч человек, оценивая их показатели массы тела, уровень физической активности, рацион питания и изменения в образе жизни после вступления в брак. Полученные результаты подтвердили предположение: после свадьбы мужчины постепенно меняют свои повадки, что в долгосрочной перспективе приводит к набору веса.

Почему женатые мужчины чаще набирают лишние килограммы?

Исследователи назвали несколько основных факторов, способствующих увеличению веса в браке:

Снижение мотивации поддерживать физическую форму

До бракосочетания многие мужчины стараются выглядеть привлекательно, чтобы привлечь внимание потенциальной партнерши. Они чаще посещают спортзал, следят за своим рационом и стремятся оставаться в тонусе. После свадьбы эта мотивация постепенно ослабевает, ведь вопрос поиска пара уже не стоит так остро. Изменение пищевых привычек

Женатые мужчины начинают чаще есть дома вместе с женой, что часто сопровождается увеличением порций и потреблением более калорийной пищи. Совместные ужины, семейные завтраки и перекусы перед телевизором становятся частью повседневной жизни. Уменьшение уровня стресса

Холостяки, активно знакомящиеся и ходящие на свидание, обычно тратят больше энергии и часто испытывают нервное напряжение, что влияет на аппетит и уровень физической активности. Женатые же мужчины находятся в более стабильном эмоциональном состоянии, что способствует расслаблению и снижению активности. Комфортный образ жизни

В семейной жизни многие мужчины предпочитают домашний отдых вместо активного времяпрепровождения. Прогулки, походы в спортзал или даже простые физические упражнения постепенно уходят на второй план, а их место занимают просмотр сериалов и ужина с женой.

Можно ли этого избежать?

Хотя тенденция к набору веса в браке достаточно распространена, это не значит, что ее невозможно избежать. Диетологи и фитнес-эксперты советуют мужчинам продолжать следить за своим питанием и не пренебрегать физической активностью даже после женитьбы. Совместные спортивные занятия с супругой, активный отдых и контроль рациона могут помочь поддерживать здоровый вес и хорошее самочувствие.

Напомним, что более 50% взрослых в мире будут иметь избыточный вес к 2050 году.