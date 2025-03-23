Стало відомо, який чай знищує небезпечний жир та зменшує ризик захворювань

Популярний гарячий напій може сприяти зменшенню вісцерального жиру в організмі, а також знизити ризик розвитку різних захворювань.

Популярний гарячий напій може сприяти зменшенню вісцерального жиру в організмі, а також знизити ризик розвитку захворювань, пов’язаних із надмірною вагою, пише MigNews з посиланням на джерело Mirror.co.uk. Дослідження показало, що цей напій має протизапальні властивості, сприяє зниженню рівня холестерину і коштує всього кілька гривень за чашку.

Науковці, які опублікували результати в журналі Journal of Functional Foods, рекомендують споживати зелений чай, збагачений катехінами. Катехіни — це природні сполуки, що містяться в чайному листі та мають антиоксидантні властивості.

Чому саме зелений чай?

Зелений і білий чай містять найбільшу кількість катехінів. У межах дослідження 104 дорослих (віком від 20 до 65 років) випадковим чином розділили на дві групи. Перша група щодня споживала напій із вмістом 609,3 мг катехінів та 68,7 мг кофеїну, тоді як друга отримувала контрольний напій без цих компонентів. Експеримент тривав 12 тижнів.

Протягом цього часу в учасників вимірювали площу жирової тканини в області живота, масу тіла та її склад на початку дослідження, на восьмому та дванадцятому тижнях. Результати показали, що учасники, які вживали напій із катехінами та кофеїном, мали значне зменшення вісцерального жиру та зниження загальної ваги.

Що таке вісцеральний жир і чому він небезпечний?

Вісцеральний жир накопичується глибоко в черевній порожнині. Невелика кількість такого жиру потрібна для захисту та ізоляції органів, але його надлишок пов’язаний із такими захворюваннями, як діабет 2 типу, рак та серцево-судинні захворювання.

Автори дослідження зазначили:

Середній рівень вісцерального жиру, маса тіла та загальний рівень жиру були значно знижені у групі, яка вживала зелений чай із катехінами. Ці ефекти не спостерігалися у контрольній групі. Наприкінці 12 тижнів спостерігалося помітне зменшення вісцерального жиру в учасників, які вживали напій із катехінами, у порівнянні з контрольною групою.

Інші дослідження на користь зеленого чаю

Дослідження підкреслює результати попередніх наукових праць, які доводять користь зеленого чаю для зниження ваги. Автори зазначають:

Останніми роками проводиться багато досліджень щодо корисних властивостей зеленого чаю в боротьбі з ожирінням, а також його здатності покращувати обмін глюкози та ліпідів.

Також повідомляється, що зелений чай, багатий катехінами та кофеїном, сприяє зниженню маси тіла та рівня жиру. Катехіни зеленого чаю володіють протизапальними, антибактеріальними, антиоксидантними, нейропротекторними та холестеринознижувальними властивостями.

Вплив кофеїну на обмін речовин

Кофеїн, за словами авторів, «стимулює» енергетичний обмін, що сприяє спалюванню калорій. Вони додають:

Наші результати підтверджують, що поєднання катехінів і кофеїну позитивно впливає на зменшення вісцерального жиру та ваги тіла.

Як споживати зелений чай для досягнення результатів?

Щоб отримати максимальну користь, рекомендується вживати зелений чай регулярно, обираючи якісні сорти з високим вмістом катехінів. За даними дослідження, навіть одна чашка такого чаю на день може мати позитивний вплив на здоров’я та вагу.

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