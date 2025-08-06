После вынесения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул интерес к её делу вырос как внутри Молдовы, так и за её пределами. Запрос «Суд Молдавии приговорил Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы» стал активно обсуждаться в медиа. Кто такая Евгения Гуцул, как она оказалась во главе автономного региона и что стало основанием для приговора — в этой статье от DNEWS собраны основные факты.

Это не просто судебное разбирательство — это событие, вписанное в широкий политический контекст, где участвуют центральная власть, автономное образование, представители соседних государств и международные игроки. Детали расследования, биография Гуцул, события инаугурации и связанные уголовные процессы предоставляют полную картину происходящего.

В чём обвиняют Евгению Гуцул

5 августа 2025 года суд сектора Буюканы в Кишиневе признал Евгению Гуцул виновной по делу о соучастии в незаконном финансировании политической партии «Шор», ранее признанной в Молдове неконституционной.

Обстоятельства дела и решение суда

Согласно материалам обвинения, в 2019–2022 годах, будучи секретарём в партии «Шор», Евгения Гуцул участвовала в схеме по ввозу в Молдову более 42 млн леев (около 2,4 млн долларов), которые, по версии следствия, шли на финансирование протестов, политических кампаний и работы партии. Прокуроры настаивали на назначении наказания сроком в 9 лет, однако суд ограничился 7 годами заключения в полузакрытом учреждении и обязал Гуцул вернуть 40 млн леев государству.

Сопутствующие обстоятельства

В рамках того же дела к 6 годам была приговорена и Светлана Попан, экс-секретарь партии «Шор». Ни одна из осуждённых свою вину не признала. Судебные заседания сопровождались жалобами со стороны защиты на процессуальные нарушения и неоднократными переносами из-за состояния здоровья, отсутствия адвокатов или обвинительных документов на русском языке.

Как отрегаривали внутри и за пределами страны

У здания суда собирались сторонники Евгении Гуцул. Полиция обеспечивала охрану порядка, ограничив доступ к зданию. Кремль заявил, что дело имеет политическую подоплёку и связано с предстоящими парламентскими выборами в Молдове.

Что известно о происхождении и семье Евгении Гуцул: откуда она и как пришла в политику

Евгения Гуцул (в девичестве — Буюклы) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия Вулканештского района, где и проживала на момент избрания. Окончила 9 классов сельской школы, получила юридическое образование. До начала политической карьеры работала в различных сферах — архивариусом, оператором связи, консультантом и коммерческим представителем.

Работа в партии «Шор»

В 2018 году начала сотрудничать с партией «Шор» — на тот момент легальной политической силой. В структуре партии занимала должность секретаря отдела мониторинга и контроля, вела внутреннюю документацию и координацию по регионам.

Семья, муж, дети Евгении Гуцул

О личной жизни Евгении Гуцул известно немного. Она замужем и воспитывает двоих детей. Её супруг занимается бизнесом в сфере поставок: он обеспечивает оборудованием и посудой рестораны и предприятия общественного питания. Подробности семейной жизни в публичном поле практически не освещаются.

Когда Евгения Гуцул стала башканом Гагаузии

В марте 2023 года выдвинула свою кандидатуру на выборах башкана Гагаузии от партии «Шор». Избирательная кампания началась всего за две недели до голосования.

Фото: @evghenia.gutul

Поддержка из России и ход голосования

Во время кампании Евгению Гуцул поддержали известные российские исполнители — Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, исполнившие гимн Гагаузии в агитационном ролике. В первом туре она получила 26,47 % голосов, во втором — 52,34 %, опередив кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Григория Узуна.

Ход инаугурации и реакция властей

19 июля 2023 года состоялась инаугурация. Представители центральной власти, включая президента Майю Санду, не присутствовали. Присяга была зачитана на русском языке, а не на гагаузском, как предусмотрено Уставом. При этом Гуцул не положила руку на Конституцию, и поцеловала только флаг Гагаузии, отказавшись от флага Республики Молдова. Вопросы о финансировании мероприятия остались без ответов.

Какие политические взгляды и инициативы у Гуцул

Сразу после выборов Евгения Гуцул заявила о намерении развивать отношения с Российской Федерацией. Визит в Москву в 2024 году сопровождался встречами с российскими лидерами. В ходе визита обсуждались вопросы поставок газа, создание специального представительства Гагаузии в Москве и открытие финансовых каналов для соцвыплат.

Фото: @evghenia.gutul

Идеи по выходу из состава Молдовы

В марте 2024 года Гуцул публично заявила, что в случае объединения Молдовы с Румынией Гагаузия «может объявить независимость». Также она подписала соглашение об использовании в регионе российских платёжных карт «Мир».

Роль в пророссийском блоке

21 апреля 2024 года приняла участие в съезде пророссийского оппозиционного блока «Победа», поддерживаемого Иланом Шором. Она стала исполнительным секретарём национального политсовета этой структуры. Молдавские СМИ охарактеризовали это как попытку получения финансовой и электоральной поддержки.

Расследование и ход уголовных дел

Уголовное преследование Евгении Гуцул началось в январе 2022 года. Основные обвинения касаются ввоза крупных сумм денег из России, координации акций протеста и фальсификации документов.

Кто финансировал Гуцул

Согласно материалам Антикоррупционной прокуратуры, деньги поступали в страну от организованной преступной группы. В материалах суда указано, что Гуцул вела учёт участников протестов, передавала «зарплаты» в конвертах, лично пересекала границу для доставки средств.

Показания свидетелей

Одна из бывших сотрудниц партии «Шор» дала показания против Гуцул, описав структуру работы, денежные переводы и участие в акциях. Следствие также представило материалы, полученные с мобильного телефона подсудимой.

Заседания суда и переносы

Слушания переносились неоднократно. Причинами становились отсутствие адвокатов, проблемы с переводом обвинительных заключений и болезни фигурантов. Суд неоднократно указывал на затягивание процесса. В результате суд назначил Гуцул государственного защитника.

Значение приговора и возможные последствия

Приговор Евгении Гуцул стал значимым событием для внутренней политики Молдовы. Центральная власть настаивает на соблюдении закона, оппоненты — на политической мотивации дела.

Сама Евгения Гуцул выразила полное несогласие с приговором и заявила о готовности добиваться правосудия.

Судебный процесс ещё может быть пересмотрен в апелляционной инстанции. Но уже сегодня дело влияет на политическую атмосферу, электоральные настроения и отношения между автономией и центральной властью.

Ранее мы писали о том, что оппозиция Венгрии не поддерживает ускоренные вступление Украины в ЕС.