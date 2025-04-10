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Политика
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Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ: какие направления станут ключевыми?

Сирський анонсував новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки стануть ключовими?

Сырский сообщил о важных шагах на фронте.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский, сообщил, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях улучшилась после сложного периода. Благодаря оперативным мерам удалось вывести эти участки фронта из кризиса, а также планируются новые шаги по укреплению обороны и проведению контрнаступательных действий, пишет MigNews со ссылкой на источник Prm.ua.

Как отметил военный блогер Кирилл Сазонов, ситуация в этих направлениях была критической еще несколько недель назад.

Покровское и Кураховское направления действительно переживали трудные времена. К тому моменту часть подразделений вынуждена была отступить, оставляя позиции без должной поддержки. Ситуация была действительно кризисной, однако благодаря принятым мерам и развертыванию резервов угроза была ликвидирована, а планы врага сорваны.

Сырский также подчеркнул, что дальнейшая победа невозможна без активных контрнаступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

Наша задача – остановить врага, но мы не можем ограничиваться только обороной. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Это наша стратегия и мы это сделаем.

Также он добавил, что место и время контрнаступления будут определены в зависимости от обстановки на фронте.

Поскольку Сырский не конкретизировал место будущего контрнаступления, возможными направлениями, которые могут стать ключевыми, есть: южное направление (Херсонская и Запорожская области), Донецкое направление (Кураховское, Покровское направления) и Луганское направление.

Кстати, на днях Безугла заявила, что Сырский может готовить выход ВСУ из Курщины.

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