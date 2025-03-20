Мы все ближе к ответу на один из самых больших вопросов ХХ века.

Рассекречение Трампом новых документов, касающихся убийства президента США Джона Кеннеди, взбудоражило умы многих исследователей и общественности. В одном из этих файлов упоминается, что покушение на Кеннеди могло быть финансировано советским правительством, пишет MigNews. Эта информация заставляет просмотреть официальную версию событий, которую мы знали до сих пор. Можно ли верить таким заявлениям и что это значит для истории?

Звонок, который меняет все

В рассекреченном документе говорится о телефонном звонке в посольство США в Канберре в 1963 году. Звонок поступил от лица, представившегося польским шофером из посольства СССР. Он заявил, что советское правительство финансировало покушение на президента Кеннеди и что за его убийство было назначено вознаграждение в размере 100 000 долларов.

Эти свидетельства послужили основой для документа, который оставался под секретом почти полвека. ЦРУ и австралийские власти пытались воспрепятствовать публикации этого документа, хотя лицо, совершившее звонок, не удалось идентифицировать. Согласно документам, австралийцы считали звонившего психически нестабильным, но не смогли доказать его причастность к советским структурам.

Почему этот документ был скрыт?

Этот документ оставался под грифом секретности в течение десятилетий. Известно, что ЦРУ и австралийские власти выступали против его публикации еще в 1968 году. В то время, когда большая часть мира была погружена в период холодной войны, любая информация, которая могла бы усложнить отношения между США и СССР, могла иметь серьезные политические последствия.

Интересно, что даже после долгих лет, когда холодная война кончилась, документы оставались закрытыми для общественности. Это еще больше подогрело интерес к возможным сговорам и интригам, связанным с убийством Кеннеди.

Что еще содержат рассекреченные материалы?

Кроме упомянутого звонка, рассекреченные архивы включают в себя стенограмму допроса сотрудника ЦРУ, дающего свидетельства о разногласиях в данных о браках между американцами и жительницами Советского Союза. Это повышает интерес к возможным контактам между Ли Харви Освальдом, будущим убийцей Кеннеди и советскими представителями.

Материалы также упоминают теории заговора, согласно которым Освальд, вернувшись из СССР, якобы намеревался убить президента США. Эти теории, неоднократно поднимавшиеся на протяжении десятилетий, еще больше возбуждают интерес к расследованию убийства.

Убийство Кеннеди: что мы знаем на самом деле?

Убийство Джона Кеннеди 22 ноября 1963 г. стало одной из самых масштабных трагедий ХХ века. Официальная версия следствия утверждает, что Ли Харви Освальд был единственным виновником убийства. Но со временем возникли многочисленные конспирологические теории, согласно которым убийство президента было частью большего сговора. Теории этого заговора включают множество имен, от Фрэнка Синатры до Мэрилин Монро, которая имела романы с братьями Кеннеди, а также Джек Руби, убивший Освальда.

Эти теории продолжают привлекать публику, и с каждым новым рассекреченным документом мы приближаемся к разгадке. Действительно ли советское правительство имело отношение к убийству Кеннеди? И можно ли верить новым рассекреченным документам, свидетельствующим о таких связях?

Что мы узнаем из новых файлов?

Рассекречивание файлов открывает новые горизонты для расследования этого громкого дела. Однако с каждым новым документом вопрос «кто стоит за убийством Кеннеди?» становится еще более сложным. Возможно, окончательная правда так и останется скрытой. Но эти документы добавляют новые кусочки в пазл, который, без сомнения, еще не завершен.

Напомним, что на днях Арестович раскритиковал реакцию Зеленского на убийство Демьяна Ганула.