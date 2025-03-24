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Политика
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Тайсон Ф’юрі дебютує в ролі футбольного тренера: боксерська зірка готує Англію до великого матчу

Легендарний британський боксер Тайсон Ф’юрі знову опинився в центрі уваги.

Легендарний британський боксер Тайсон Ф’юрі знову опинився в центрі уваги, але цього разу не через бій на рингу. “Циганський король” несподівано приміряв на себе роль футбольного тренера та очолив збірну Англії… хай і в рамках благодійного матчу!

Нещодавно Ф’юрі викликав ажіотаж серед своїх фанатів, опублікувавши загадкове відео з Олд Траффорд, пише MigNews з посиланням на джерело Sport24.ua.

Чимало вболівальників припустило, що він готується до бою на легендарному стадіоні, однак усе виявилося ще цікавішим.

Тренерський дебют Тайсона Ф’юрі

Боксер приєднався до легенди англійського футболу Вейна Руні, щоб разом очолити England Soccer Aid – команду, яка щорічно бере участь у благодійному матчі під егідою співака Роббі Вільямса. У цьому році в складі англійської збірної зіграють культові футболісти – Гарі Невілл, Пол Скоулз, Джо Харт та Джермейн Дефо.

Ф’юрі вже висловив своє захоплення новою роллю:

Я завжди любив футбол, а тепер ще й матиму честь тренувати одну з найзірковіших команд разом із Вейном Руні. Ми граємо на Олд Траффорд – це щось особливе для мене, адже я великий фанат Манчестер Юнайтед. Хіба можна програти, коли в тебе в команді такі легенди?

Чи зможе боксер стати успішним тренером? Дізнаємося вже в червні під час великого благодійного поєдинку на Олд Траффорд!

Нагадаємо, що нещодавно Тайсон оголосив про завершення боксерської кар’єри.

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