Таксисти, кур’єри і моделі OnlyFans платитимуть податки: як працюватиме новий закон та скільки доведеться сплачувати

Податки будуть сплачувати всі, хто отримує дохід від таких послуг, як кур’єрська доставка, таксі, оренда або створення контенту.

Україна може прийняти новий закон, що оподатковуватиме як українські, так і іноземні онлайн-платформи. Згідно з цим законопроектом, податки будуть сплачувати всі, хто отримує дохід від таких послуг, як кур’єрська доставка, таксі, оренда або створення контенту, пише MigNews з посиланням на джерело Rbc.ua.

Як працюватиме закон?

Законопроект, що розроблений Кабінетом Міністрів, вводить нову систему оподаткування для осіб, які заробляють на онлайн-платформах. Це дозволить податковим органам отримати доступ до банківських рахунків таких осіб. Вважається, що цей крок є частиною євроінтеграції та важливою умовою для МВФ.

Згідно з документом, додано до Податкового кодексу нову статтю, яка встановлює правила для операторів цифрових платформ, таких як OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking. Ці платформи повинні будуть декларувати доходи своїх користувачів, які продають товари або надають послуги через ці сервіси.

Ця процедура є європейським стандартом, відомим як DAC7, і її впровадження в Україні є частиною євроінтеграційного процесу. Це також допоможе відслідковувати доходи, що надходять через міжнародні платформи, і запобігти ухиленню від оподаткування.

Скільки доведеться платити?

Згідно з законопроектом, особи, які використовують онлайн-платформи для отримання доходу, повинні будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% та військовий збір — ще 5%, тобто загалом 10%. Наприклад, якщо кур’єр Glovo заробить 20 тисяч гривень за місяць, він повинен буде заплатити 2 тисячі гривень податку.

Водночас, люди не будуть зобов’язані ставати фізичними особами-підприємцями, оскільки ФОПи сплачують вищий податок та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо ж річний дохід перевищить 5 мільйонів гривень, тоді треба буде платити ПДФО за стандартною ставкою 18%.

Законопроект також визначає, що під оподаткування потрапляють наступні види діяльності через платформи:

Оренда нерухомості (житлової та нежитлової)

Оренда транспортних засобів

Надання особистих послуг (консультації, ремонти, навчання)

Продаж товарів

Проте, якщо особа працює як співробітник платформи, її діяльність не буде підпадати під цей закон.

Як буде відбуватись оподаткування?

Законопроект передбачає два можливі варіанти реалізації цього процесу. Перший — платформа, наприклад Glovo, стане податковим агентом, що означає, що саме вона буде подавати декларацію та сплачувати податок за користувача. Другий варіант — людина сама подає звіт і сплачує податок наприкінці року.

Яка відповідальність за несплату податків?

За несплату податків будуть накладатися штрафи. Перший штраф — 25% від суми отриманого доходу. Однак через систему автоматичного обміну даними про доходи цей процес має бути значно спрощеним, що ускладнить ухилення від сплати податків.

Якщо податки все ж доведеться сплачувати самостійно, самозайнятим особам потрібно буде відкрити спеціальний банківський рахунок, з якого податки будуть автоматично перераховуватись.

Нагадаємо, що для всіх ФОП та юридичних осіб змінюються правила подачі податкової звітності.