Тарасовна или Тарасовна: как правильно писать на украинском

Уверены, что пишете это слово без ошибки?

Имя Тарас является одним из любимых у многих украинцев. Неудивительно, что тысячи людей в нашей стране называют так своих сыновей. Если вы тоже это сделали, то у ваших внуков будет отчество… Подождите, какое отчество будет у ваших внуков? Сегодня мы разберем, как правильно писать по-отчески от Тараса для женщин – Тарасовна или Тарасовна.

Можно ли использовать два варианта? Или только один правильный? Сейчас MigNews обо всем вам расскажет.

Как образуются имена отчества на украинском для женщин

Правила просты, но их нужно время от времени перечитывать, чтобы они не забывались. Если имя заканчивается на согласный, и он тверд, то мы к нему добавляем суффикс -овна. Если же согласный у нас мягкий или имя заканчивается на гласный, то суффикс добавляем – евна.

Теперь перейдем к конкретике и к правописанию патронима для дочери Тараса.

Как правильно писать на украинском языке: Тарасовна или Тарасовна?

Исходя из правила, которое вы озвучили выше, мы никак не можем написать и сказать Тарасовне. Эта форма имени-отчества характерна для русского языка. В украинском, как вы уже знаете, женские патронимы имеют окончание -овна и -ивна. Поскольку имя Тарас заканчивается на твердое согласное «с», мы пишем именно суффикс -овна.

Примеры употребления Тарасовна

Надеемся теперь вам стало понятно, почему мы говорим и пишем Тарасовна, а Тарасовна не отвечает нормам украинского языка. Перечтите правило и запомните его. Чтобы это произошло быстрее, вот несколько предложений со словом «Тарасовна».

Дана Тарасовна была счастлива, что ее дети приехали к ней на все лето. Она не видела их круглый год.

Доброе утро, Майя Тарасовна. Вы какая-то бледная сегодня. Все хорошо? Вы не заболели?

Некоторые люди отмечают, что им важно самим написать слово, чтобы его правописание отложилось в памяти. Если у вас есть такая возможность, сделайте это.

А как насчет отчества для детей Василия? Как будет – Васильевич или Васильевич? Здесь мы об этом подробно рассказывали.