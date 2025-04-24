Двенадцать штатов США, управляемых представителями Демократической партии, обратились в суд и подали коллективный иск против президента Дональда Трампа, обвинив его администрацию в нарушении конституционного порядка при введении торговых тарифов. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на NBC News.

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт требуют признать действия Трампа неконституционными. По их словам, он присвоил себе исключительное право вводить импортные пошлины, игнорируя при этом полномочия Конгресса США.

В коллективном заявлении отмечается, что экс-президент установил произвольные тарифы, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, которые не имели реального основания. Это, по их мнению, дестабилизировало рынок и нарушило законный порядок регулирования внешней торговли.

Представители Белого дома отвергли обвинения и обвинили оппонентов в политических мотивах. Они считают иск попыткой продолжить так называемую «охоту на ведьм» и подорвать авторитет Трампа. Представители администрации подчеркнули, что президент действовал в рамках закона и стремился защитить экономику от угроз.

Стороны готовятся к длительному судебному разбирательству. Вопрос о правомерности введения тарифов без согласия Конгресса может стать прецедентом для будущих президентских полномочий.

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